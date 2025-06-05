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Росія обстріляла Прилуки: п'ятеро загиблих, серед них – однорічна дитина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія обстріляла Прилуки: п'ятеро загиблих, серед них – однорічна дитина
Дрони вдарили по Чернігівщині
фото: Нацполіція

Всі екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань

Цієї ночі під масованим ударом російських безпілотників опинилось місто Прилуки, що на Чернігівщині. Про наслідки ворожого обстрілу повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає «Главком».

За його словами, у ніч проти 5 червня російські терористи атакували місто ударними дронами. За попередніми даними, РФ застосувала більше ніж шість безпілотників типу «Герань».

Внаслідок ворожої атаки відомо про пʼятьох загиблих. Двох жінок та однорічну дитину знайшли під завалами. Наразі відомо про шістьох поранених, їх госпіталізовано до місцевих лікарень, надається вся необхідна допомога.

За повідомленням ДСНС, внаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.

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Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань.

Нагадаємо, у ніч на 5 червня російські війська здійснили чергову атаку на Харків. 

О 01:05 російські війська завдали ударів БпЛА типу «шахед» по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі.

Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них – дев'ятирічна дівчинка, семирічний хлопчик та немовля. Всі у легкому стані, медики надали допомогу на місці.

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Російські загарбники завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 55 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1074 дронів-камікадзе та здійснили 3603 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

4 червня станом на 22:00 відбулося 115 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Теги: Чернігівщина обстріл смерть

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