Моторошна аварія на Миколаївщині забрала життя трьох людей

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагічної події

27 червня на автодорозі Н-11 «Дніпро – Миколаїв» поблизу селища Виноградівка Миколаївського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Peugeot та вантажівки DAF. Внаслідок ДТП загинуло троє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Миколаївської області.

Унаслідок зіткнення транспортних засобів 41-річний водій Peugeot та дві пасажирки 39 та 15 років загинули на місці події, водій вантажівки не постраждав.

Моторошна аварія на Миколаївщині фото: Національна поліція

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагічної події.

Попередньо слідчі кваліфікували подію за ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб».

Нагадаємо, у Броварському районі Київщини сталася смертельна дорожно-транспортна пригода за участі легкового автомобіля Chevrolet Aveo. Автівка з’їхала на узбіччя дороги та зіткнулася з деревом.

Повідомляється, що аварія сталася між населеними пунктами Веселинівка та Мирне ввечері 4 червня. На місце події негайно виїхали рятувальники селища Баришівка.

По прибуттю було встановлено, що легковий автомобіль Chevrolet Aveo з’їхав на узбіччя дороги та зіткнувся з деревом. Унаслідок зіткнення водій та два пасажири загинули на місці події.

До слова, у Кривому Розі сталася смертельна аварія. 18 червня близько 16:50 на проспекті 200-річчя Кривого Рогу зіткнулися чотири автомобілі.

Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля ВАЗ 1975 року народження. Також постраждали три жінки – водійка Hyundai та пасажирки BMW і ВАЗ. Для надання медичної допомоги їх госпіталізували до міської лікарні.