Моторошна аварія на Миколаївщині забрала життя трьох людей
Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагічної події
27 червня на автодорозі Н-11 «Дніпро – Миколаїв» поблизу селища Виноградівка Миколаївського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Peugeot та вантажівки DAF. Внаслідок ДТП загинуло троє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Миколаївської області.
Унаслідок зіткнення транспортних засобів 41-річний водій Peugeot та дві пасажирки 39 та 15 років загинули на місці події, водій вантажівки не постраждав.
Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагічної події.
Попередньо слідчі кваліфікували подію за ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб».
Нагадаємо, у Броварському районі Київщини сталася смертельна дорожно-транспортна пригода за участі легкового автомобіля Chevrolet Aveo. Автівка з’їхала на узбіччя дороги та зіткнулася з деревом.
Повідомляється, що аварія сталася між населеними пунктами Веселинівка та Мирне ввечері 4 червня. На місце події негайно виїхали рятувальники селища Баришівка.
По прибуттю було встановлено, що легковий автомобіль Chevrolet Aveo з’їхав на узбіччя дороги та зіткнувся з деревом. Унаслідок зіткнення водій та два пасажири загинули на місці події.
До слова, у Кривому Розі сталася смертельна аварія. 18 червня близько 16:50 на проспекті 200-річчя Кривого Рогу зіткнулися чотири автомобілі.
Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля ВАЗ 1975 року народження. Також постраждали три жінки – водійка Hyundai та пасажирки BMW і ВАЗ. Для надання медичної допомоги їх госпіталізували до міської лікарні.