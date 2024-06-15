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Євро-2024. Німеччина розгромила Шотландію з рахунком 5:1

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Євро-2024. Німеччина розгромила Шотландію з рахунком 5:1
Збірна Німеччини розбила національну команду Шотландії
фото з відкритих джерел

Всі голи у матчі відкриття Чемпіонату Європи з футболу – 2024 забила збірна Німеччини

У матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турніру, зустрілася в очному протистоянні з Шотландією та здобула розгромну перемогу з рахунком 5:1.

На 10-й хвилині рахунок у матчі відкрив Флоріан Вірц: він забив ударом з-за меж штрафного. Завдяки цьому Вірц став наймолодшим автором голу за всю історію виступів збірної Німеччини на чемпіонатах Європи. На 19-й хвилині підопічні Юліана Нагельсманна розвинули свою перевагу – гол забив Джамал Мусіала.

Наприкінці першого тайму німці забили втретє. Захисник шотландської команди Раян Портеус у власному майданчику стрибнув в ноги Ілкаю Гюндогану – після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр призначив пенальті та покарав порушника червоною карткою. Гаверц з 11-тиметрової позначки переграв воротаря.

У другому таймі Бундестім скористалася чисельною більшістю та забила четвертий м'яч. На 68-й хвилині Ніклас Фюллькруг з меж штрафного пробив у дальню «дев'ятку». Наприкінці підопічні Стіва Кларка забили гол престижу: після подачі зі штрафного на 87-й хвилині м'яч від Антоніо Рюдігера залетів до сітки воріт Мануеля Ноєра.

У компенсований час, на 90+3-й хвилині, Емре Джан з півкола штрафного майданчика пробив під праву стійку.

Нагадаємо, Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024. Зазначимо, що одразу для 9 гравців цей чемпіонат Європи стане дебютним в кар'єрі. На Євро вперше поїдуть Лунін, Конопля, Бондар, Сваток, Таловєров, Михайліченко, Бражко, Мудрик та Ванат.

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

За підсумками жеребкування в грудні Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії. 

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Теги: Джамал Мусіала Емре Джан Берлін Україна жеребкування чемпіонат Європи Німеччина

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