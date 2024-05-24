Кулеба прокоментував повідомлення про нібито готовність Путіна до переговорів

Кулеба вважає, що наразі Путін не має жодного бажання припинити свою агресію проти України

Путін відчайдушно намагається зірвати мирний саміт у Швейцарії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не довіряти сигналам з Росії про нібито її прагнення заморозити бойові дії. Про це він написав у соцмережі X.

«Чому російські «джерела» раптом повідомляють ЗМІ, що Путін готовий зупинити війну на нинішніх лініях зіткнення? Все дуже просто. Путін відчайдушно намагається зірвати мирний саміт у Швейцарії 15-16 червня. Він боїться його успіху», – написав міністр закордонних справ України.

Він також зазначив, що оточення Путіна посилає ці фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, незважаючи на те, що російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну.

Кулеба вважає, що наразі Путін не має жодного бажання припинити свою агресію проти України.

«Лише принциповий та об'єднаний голос світової більшості може змусити його обрати мир, а не війну. Це те, чого покликаний досягти Саміт миру. Ось чому він так його боїться», – додав він.

Зазначимо, агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що очільник Кремля Путін готовий до «заморожування» війни в Україні та перемовин з приводу «припинення вогню», за результатами яких будуть визнані поточні лінії бойових дій. Зазначається, що на думку Путіна, успіхів у війні досі було «достатньо, щоб продати перемогу» російському народу.

Це вже друга за пів року спроба російської влади надіслати сигнал Заходу про готовність зупинити війну в Україні, зазначає Reuters.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий до переговорів для того, щоб досягти «тих цілей, яких ми зараз досягаємо через спеціальну військову операцію».

«Цілі ці зрозумілі, реалії також зрозумілі, є Конституція РФ, де зафіксований склад РФ, включаючи чотири нові території», – сказав Пєсков журналістам.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін знову почав просувати тему переговорів з Україною та Заходом. Він намагається використати активізацію бойових дій на Харківщині як важіль для шантажу.