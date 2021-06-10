Надаль проти Джоковича. Стали відомі всі півфіналісти «Ролан Гаррос»

На Відкритому чемпіонаті Франції залишилося провести шість матчів

Перша ракетка світу Новак Джокович став останнім півфіналістом «Ролан Гаррос». Уночі він у чотирьох сетах здолав опір італійця Маттео Берреттіні – 6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5. Гра тривала трохи більше трьох з половиною годин.

За вихід до фіналу турніру Джокович посперечається з «королем грунту» іспанцем Рафаелем Надалем, який обіграв аргентинця Дієго Шварцмана в чотирьох сетах 6:3, 4:6, 6:4, 6:0.

В одиночних змаганнях жінок до 1/2 фіналу потрапила Барбора Крейчікова, яка вибила з турніру Еліну Світоліну. Примітно, що до четвірки найкращий вийшли тенісистки, які жодного разу не грали на мейджорах у півфіналах. Крейчікова зучтрінеться з гречанкою Марією Саккарі, а словенка Тамара Зіданшек – з Анастасією Павлюченковою.

Тим часом стало відомо, як відкриють наступний великий спортивний турнір - чемпіонат Європи з футболу. Офіційна церемонія відбудеться в Римі на Олімпійському стадіоні перед початком матчу Туреччина – Італія.