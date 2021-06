Футбольне Євро відкриють віртуальним шоу в Римі

Перед матчем Туреччина – Італія відбудеться офіційна церемонія початку турніру

Мартін Гарікс і Боно з U2 разом з діджеєм на ім’я Едж піснею We Are The People відкриють чемпіонат Європи з футболу. Офіційна церемонія відбудеться в Римі на Олімпійському стадіоні перед початком матчу Туреччина – Італія.

«Церемонія відкриття в Римі стане гідним початком чемпіонату, і я радий, що наша співпраця з такими чудовими артистами, як Мартін Гарікс, Боно і Едж, серед іншого вилилася у виробництво віртуального перформансу, завдяки якому вболівальники по всій Європі і по всьому світу відчують себе ще ближче до ЄВРО. We Are The People втілює собою єдність і свято в серці ЄВРО-2020 року, і я впевнений, що вболівальники будуть в захваті від віртуального шоу, де б вони його не дивилися - вдома або онлайн», – розповів маркетинговий директор УЄФА Гі-Лоран Епстейн.

Виступ, яке буде нагадувати живий концерт на стадіоні, об'єднає в собі наповнений надією і позитивом текст пісні і потужні візуальні образи, створені за допомогою останніх технологій – це і перетворення футбольного газону в біло-блакитне полум'я, енергетичне поле, утворене мільйонами частинок світла, і проекція Боно, чий вокальний номер створить теплу обстановку і знайде відгук у мільйонів глядачів, що спостерігають за церемонією з дому.

Шоу було знято і змонтовано в Лондоні і на «Олімпіко» найбільш просунутими студіями, які завдяки новітнім технологіям відтворили в 3D обстановку стадіону.

Футбольні вболівальники протягом турніру зможуть насолодитися плейлистом ЄВРО-2020 року, який за допомогою провідних гравців склав Гаррікс. Офіційний плейлист турніру вже доступний на всіх основних стрімінгових платформах. В Україні ж він обернувся черговим скандалом.