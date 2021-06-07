В російській Держдумі закликали заборонити форму збірної України на Євро

Депутат Свищев вимагає від УЄФА відреагувати на гасла, нанесені на футболки українців

Не встигли в Україні презентувати форму, в якій футбольна збірна виступатиме на чемпіонаті Європи з футболу, як у Росії розпочалася істерика. Депутат Державної Думи Росії Дмитро Свищев навіть закликав заборонити нашій команді виходити в таких футболках на поле.

«Сподіваюся, цю форму заборонять. Цей вислів якоїсь політичної позиції, яка різниться з позицією нашої країни. Конфлікт закладено, використовуючи форму. Більш того, наші команди можуть зустрітися. Навіщо виступати на Євро, якщо ти їдеш висловлювати свою політичну позицію? Є міністерства закордонних справ, можна доводити свою позицію іншим способом, а не на спортивних полях.

УЄФА має відреагувати на цю форму і заборонити її. На спортивних стадіонах не повинно бути місця політичним деклараціям», – сказав Свищев в бесіді з кореспондентом «Чемпіонату».

На футболках збірної України нанесена мапа країни з Кримом, а на потилиці є два написи – «Слава Україні!» і «Героям слава!»