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    Костюк гідно поступилася чемпіонці і залишила «Ролан Гаррос»

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    Марта Костюк істотно поліпшила свій рейтинг - Костюк гідно поступилася чемпіонці і залишила «Ролан Гаррос»
    Марта Костюк істотно поліпшила свій рейтинг
    Фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка вперше в кар’єрі грала в 1/8 фіналу турніру Великого шлема

    Киянка Марта Костюк залишила «Ролан Гаррос». В матчі 1/8 фіналу вона поступилася діючій чемпіонці Відкритого чемпіонату Франції Їзі Швентек. Матч тривав півтори години і завершився після двох сетів. Польська тенісистка перемогла – 6:3, 6:4. Іга взяла по дві подачі українки в кожнгому сеті, у той час як Марта зробила по одному брейку. Тим не менше, 18-річна Костюк стала наймолодшою представницею нашої країни, яка дійшла до 1/8 фіналу мейджора.

    На турнірі вона додала в актив 170 очок і в новому рейтингу буде на 65 сходинці.

    У чвертьфіналах «Ролан Гаррос» зіграють: Корі Гауфф (США, 25) - Барбора Крейчікова (Чехія, 24), Олена Рибакіна (Казахстан, 21) - Анастасія Павлюченкова (Росія, 32), Тамара Зіданшек (Словенія, 85) - Паула Бадоса (Іспанія, 35) і Іга Швентек (Польща, 9) - Марія Саккарі (Греція, 18).

    В 1/16 фіналу Юна Костюк розгромила росіянку і поставила рекорд на «Ролан Гаррос».

    Теги: теніс Ролан Гаррос Марта Костюк
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    Костюк гідно поступилася чемпіонці і залишила «Ролан Гаррос»