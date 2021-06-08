Костюк гідно поступилася чемпіонці і залишила «Ролан Гаррос»

Українська тенісистка вперше в кар’єрі грала в 1/8 фіналу турніру Великого шлема

Киянка Марта Костюк залишила «Ролан Гаррос». В матчі 1/8 фіналу вона поступилася діючій чемпіонці Відкритого чемпіонату Франції Їзі Швентек. Матч тривав півтори години і завершився після двох сетів. Польська тенісистка перемогла – 6:3, 6:4. Іга взяла по дві подачі українки в кожнгому сеті, у той час як Марта зробила по одному брейку. Тим не менше, 18-річна Костюк стала наймолодшою представницею нашої країни, яка дійшла до 1/8 фіналу мейджора.

На турнірі вона додала в актив 170 очок і в новому рейтингу буде на 65 сходинці.

У чвертьфіналах «Ролан Гаррос» зіграють: Корі Гауфф (США, 25) - Барбора Крейчікова (Чехія, 24), Олена Рибакіна (Казахстан, 21) - Анастасія Павлюченкова (Росія, 32), Тамара Зіданшек (Словенія, 85) - Паула Бадоса (Іспанія, 35) і Іга Швентек (Польща, 9) - Марія Саккарі (Греція, 18).

В 1/16 фіналу Юна Костюк розгромила росіянку і поставила рекорд на «Ролан Гаррос».