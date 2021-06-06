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    Федерер втомився і без боротьби залишив корти «Ролан Гаррос»

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    Роджеру Федереру важко напружуватися в 39 років - Федерер втомився і без боротьби залишив корти «Ролан Гаррос»
    Роджеру Федереру важко напружуватися в 39 років
    Фото з відкритих джерел

    Швейцарський тенісист рік тому переніс операцію на коліні

    20-разовий переможець турнірів Великого шлему Роджер Федерер вирішив припинити боротьбу на Відкритому чемпіонаті Франції. Після надважкого матчу з німцем Домініком Кепфером, який продовжувався три години й тридцять дев'ять хвилин і завершився перемогою швейцарця, 39-річний тенісист повідомив, що знімається зі змагань. За його словами, на таке рішення вплинула перенесена ним рік тому операція на лівому коліні. Таким чином, суперник Федерера по 1/8 фіналу Маттео Берреттіні без боротьби вийшов до чвертьфіналу.

    Трохи понервувати в 1/16 фіналу довелося п'ятому сіяному на турнірі греку Стефаносу Циципасу. Спочатку він досить легко виграв два перших сети в Пабло Кареньо-Бусти. Коли ж в третьому іспанець взяв подачу суперника, то зав'язалася боротьба за кожний м'яч. Втім, Стефанос встиг вчасно відновити рівновагу і не затягувати матч – 6:3, 6:2, 7:5. В наступному колі на нього чекає друга ракетка турніру Данило Медведєв, який також у трисетовому поєдинку взяв гору над чилійцем Крістіаном Гаріном – 6:2, 6:1, 7:5.

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    Теги: теніс Роджер Федерер
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    Федерер втомився і без боротьби залишив корти «Ролан Гаррос»