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Названо найбагатшого бійця в історії UFC

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Названо найбагатшого бійця в історії UFC
Найбільше заробив Конор Макгрегор
колаж: givemesport.com

Список десяти найбагатших бійців UFC в історії

Відомий британський портал GiveMeSport оприлюднив рейтинг найбагатших бійців в історії UFC.

Перше місце рейтингу посів ірландець Конор Макгрегор, загальний заробіток якого оцінюється у 200 мільйонів. Найбільше Конор отримав за боксерський бій проти Флойда Мейвезера (80 млн).

Рейтинг найбагатших бійців в історії UFC від GiveMeSport

Названо найбагатшого бійця в історії UFC фото 1

Друга позиція дісталася Хабібу Нурмагомедову – 40 мільйонів доларів. Бронза рейтингу у Жоржа Сен-П'єра (30 млн).

Легенда UFC Джон Джонс, який є чинним чемпіоном UFC у важкій вазі, заробив за свою кар'єру 17,5 мільйонів і розмістився у рейтингу на шостій позиції.

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Джерело
Теги: Конор МакГрегор Джон Джонс рейтинг бокс UFC

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