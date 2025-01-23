Названо найбагатшого бійця в історії UFC
Список десяти найбагатших бійців UFC в історії
Відомий британський портал GiveMeSport оприлюднив рейтинг найбагатших бійців в історії UFC.
Перше місце рейтингу посів ірландець Конор Макгрегор, загальний заробіток якого оцінюється у 200 мільйонів. Найбільше Конор отримав за боксерський бій проти Флойда Мейвезера (80 млн).
Рейтинг найбагатших бійців в історії UFC від GiveMeSport
Друга позиція дісталася Хабібу Нурмагомедову – 40 мільйонів доларів. Бронза рейтингу у Жоржа Сен-П'єра (30 млн).
Легенда UFC Джон Джонс, який є чинним чемпіоном UFC у важкій вазі, заробив за свою кар'єру 17,5 мільйонів і розмістився у рейтингу на шостій позиції.
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