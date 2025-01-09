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ЗСУ ліквідували російського боксера та пауерліфтера

Христина Жиренко
glavcom.ua
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ЗСУ ліквідували російського боксера та пауерліфтера
Ліквідували окупанта 20 грудня 2024 року

Починаючи з 2022 року Гачик участь в бойових діях проти України

Сили оборони ліквідували окупанта Івана Гачика – він мав третій розряд з боксу та перший розряд з пауерліфтингу. Про це інформує Base of Ukrainian Sports.

Зазначається, що Гачик народився і виріс у місті Тулун. Починаючи з 2022 року брав участь в бойових діях проти України. Мав звання молодшого сержанта.

Російські пропагандисти зазначають, що Гачик за участь у війні був нагороджений державними нагородами.

Ліквідували окупанта 20 грудня 2024 року.

Нагадаємо, захисники України ліквідували 22-річного російського боксера Владислава Юркевича. Про це інформує Base of Ukrainian sports.

Окупант з 12 років займався боксом у клубі «Боєць». Російські ЗМІ повідомляють, що він входив до топ-8 найсильніших боксерів Сибіру.

Юркевич був переможцем першості Іркутської області серед юнаків, регіональної першості Російського студентського спортивного союзу (РССС), завоював срібні медалі першості Росії РСРС та першості Іркутської області серед юніорів.

Також ліквідований окупант був кандидатом у майстри спорту.

Російські ЗМІ повідомляють, що прощання з Юркевичем відбудеться 7 січня 2025 року.

Нагадаємо, українські захисники ліквідували мешканця Ленінградської області РФ та тренера футбольного клубу «Факел» Володимира Федорова. Про це інформують російські пропагандистські ресурси.

Федоров працював у ФК «Факел» з 2016 року.

Федерація футболу Кіриського району у своєму зверненні також зазначила, що ліквідований окупант «був хорошим тренером та професіоналом, який виховав багато футболістів».

Користувачі соцмереж зазначають, що в знищеного загарбника залишилася дружина та діти.

Поховали Федорова у місті Котове Волгоградської області.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні цього року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.

Теги: бокс війна паверліфтинг росія

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