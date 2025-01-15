Учителька з Івано-Франківська увійшла до 50 найкращих педагогів світу

Ще до реформи НУШ педагогиня була однією з перших, хто працював з інклюзивним класом

У жовтні 2024 року саме Леся Павлюк стала переможницею премії Global Teacher Prize Ukraine 2024

Учителька початкових класів з івано-франківського ліцею Леся Павлюк увійшла до переліку 50 педагогів-фіналістів міжнародної премії Global Teacher Prize 2024. Про це йдеться на сайті конкурсу.

Педагогічну освіту Леся Павлюк здобула в Коломийському педагогічному коледжі та Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. У 2012 році вона почала роботу вчителькою початкових класів.

«Викладаючи на тлі війни та пандемії COVID-19, Леся зіткнулася з надзвичайними труднощами. Сигнали про повітряну небезпеку і внутрішньо переміщені учні є частиною її повсякденної реальності, але вона пристосувалася з надзвичайною винахідливістю», – розповіли в Global Teacher Prize 2024.

«Наші фіналісти походять з усіх куточків Земної кулі, створюючи трансформаційний вплив у різноманітних середовищах», – написали організатори премії вчителів скриншот: globalteacherprize.org

Так, Леся Павлюк стала співавторкою курсу для вивчення українського алфавіту під назвою «Буквик», основою якого стала мнемоніка – методика запам'ятовування за допомогою асоціацій.

Ще до реформи НУШ (нової української школи – «Главком») педагогиня була однією з перших, хто працював з інклюзивним класом. З допомогою Лесі Павлюк дітям з особливими освітніми потребами вдалося інтегруватися до шкільного середовища. Одна з таких її учениць перейшла від інклюзивної програми до стандартної та досягла успіхів у навчанні.

«Світ має чути про незламність, стійкість і адаптивність української освіти в умовах війни. Якщо я маю можливість розповісти про це, я зроблю все можливе. Ще кілька днів тому моя хресна бажала, щоб про мене дізналася Європа, а сьогодні я дізналася, що увійшла до ТОП-50 найкращих педагогів світу», – прокоментувала Леся Павлюк для Global Teacher Prize Ukraine.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року саме Леся Павлюк стала переможницею премії Global Teacher Prize Ukraine 2024. Також вона отримала першість за результатами громадського голосування. Поза уроками Леся заохочує учнів до творчості та благодійності, зокрема, до підтримки ЗСУ.