Чого чекають громадяни Німеччини та Австрії від 2025 року: дані опитування

Німці та австрійці не надто оптимістично налаштовані

Дані опитування засвідчили, що за рік песимістів у Німеччині побільшало

Інститут Ipsos провів цікаве опитування серед мешканців Німеччини, результати якого оприлюднило видання welt.de. Результати дослідження невтішні – 64% громадян ФРН не чекають від 2025 року нічого доброго.

Джерело особливо уточнює, що у 2023 році таких песимістів у Німеччині було 59%.

Роботою німецького уряду незадоволені 23% людей, натомість 52% опитаних стурбовані власним економічним становищем у майбутньому.

Австрійське видання kurier.at інформує про схожі настрої в сусідній країні – 60% австрійців не очікують нічого позитивного від майбутнього року. Громадян Австрії непокоять висока інфляція, світові конфлікти та не найкраща політична обстановка на континенті.

Нагадаємо, співголова «Альтернативи для Німеччини» (АдГ) Аліса Вайдель очолює рейтинг популярності серед кандидатів у канцлери ФРН. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічним інститутом INSA

До слова, обсяг пожертвувань, надісланих громадянами Німеччини Україні, скоротився за останні два роки у 25 разів.





