Названо найпопулярніші пікапи, які найбільше закуповує українська держава під час війни

Проєкт Dozorro досліджує, як чиновники поповнюють автопарки з податків. Оприлюднено дослідження таких витрат за минулий рік

У 2024 році на закупівлю автомобілів через Prozorro держава витратила 8,1 млрд грн. Половина від суми контрактів припала на закупівлю пікапів – 2,8 тис. авто на 4 млрд грн. У рейтингу опинилися такі моделі як Toyota Hilux, Peugeot Landtrek та Mitsubishi L200. Про це йдеться у новому дослідженні «Главкома» «Найдорожчі автівки – 2024. Що державні структури купували через Prozorro».

Зазначається, що такі автівки здебільшого купували для ЗСУ. Пікапи та джипи найбільш затребувані машини на фронті, адже вони високі й мають великі багажні відсіки. Туди можна завантажити рюкзаки, запасні колеса, боєкомплект, їжу, техніку та інші необхідні на війні речі.



Очолює рейтинг придбаних пікапів – Toyota Hilux. Третина придбаних Toyota Hilux припадає на двох замовників: військову частину Т0950 – 151 авто на 267 млн грн та Національну поліцію України – 150 авто на 233 млн грн. Ще 58 Toyota Hilux вартістю 86 млн грн придбало АТ «Укрнафта», 57 за 107 млн грн – Держспецзв’язку, 50 за 73 млн грн – ЛКП «Ратуша-сервіс».



На другому місці опинилося авто Peugeot Landtrek. Найбільше Peugeot Landtrek законтрактувала Національна поліція України – 150 авто (100 придбали в листопаді, 50 – у липні). Загальна сума контракту склала 223 млн грн. Ще 100 Peugeot Landtrek за 151 млн грн купила Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».

На третій сходинці – Mitsubishi L200. Лідером за кількістю придбаних Mitsubishi є ДП «Ліси України», яке придбало 111 пікапів за 163 млн грн. 57 таких пікапів за 87 млн грн закупило Головне управління розвідки Міністерства оборони. По 30 Mitsubishi L200 придбала Луцька та Вінницька міські ради.



Далі – Great Wall Wingle. Найбільше таких пікапів придбала Агенція оборонних закупівель – 354 авто. Оскільки на час війни інформація про такі закупівлі прихована, то неможливо точно встановити, які саме моделі Wingle придбала Агенція. У серпні Міністерство оборони зазначало, що 154 такі пікапи, що придбала Агенція, вже поставили для військових.

50 Great Wall Wingle 7 за 53 млн грн закупила Криворізька міська рада.



На пʼятому місці – Tata Xenon X2. 85% від загальної кількості придбаних пікапів Tata Xenon X2 (136 авто на 173 млн грн) становлять закупівлі ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

Так, команда Dozorro стежить за закупівлями автомобілів у Prozorro з 2019 року: досліджує, як чиновники поповнюють автопарки з податків.

Аналізуються закупівлі за конкретним кодом їхньої класифікації 34110000-1 Легкові автомобілі та релевантними ключовими словами. У вибірку не включаємо специфічний транспорт, який теж підпадає під цю класифікацію, як-от автомобілі швидкої допомоги, снігоболотоходи ДСНС та інкасаторські авто.

За перший рік повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 – 24 лютого 2023) через Prozorro автівок придбано на 2,4 млрд грн. Водночас суто в календарному 2022 році сума таких контрактів була вдвічі менше, ніж у довоєнний 2021 рік – 1,8 млрд грн проти 3,6 млрд грн. У 2023 році сума контрактів на придбання авто в Prozorro повернулася майже на довоєнний рівень і склала 3,7 млрд грн. У 2024 році на закупівлю автомобілів через Prozorro витратили 8,1 млрд грн, що в понад 2,2 раза більше ніж торік.

До слова, у 2024 році уряд та місцева влада, попри загострення на фронті, виділяли мільярди на великі будівельні проєкти. Серед переможців топ-тендерів року – фаворити президентського проєкту «Велике будівництво». У матеріалі «Тендерні королі 2024 року. Хто уклав 10 найбільших угод з державою». «Главком» дослідив, що дороговартісного замовляла держава торік.