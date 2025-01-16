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Усику запропонували бій за титул чемпіона у третій ваговій категорії

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Усику запропонували бій за титул чемпіона у третій ваговій категорії
Олександр Усик
фото: EPA-EFE

Кевін Лерена кинув виклик українському чемпіону

Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у бріджервейті Кевін Лерена (30−3, 14 КО) виявив бажання провести поєдинок з Олександром Усиком (23−0, 14 КО).

Південноафриканець в інтерв'ю зізнався, що готовий вирушити в Україну, щоб провести бій з Усиком.

«Так, я б провів би поєдинок з Олександром. Він обличчя боксу на даний момент, так що 100 відсотків, він може отримати шанс. Він може робити те, що хоче. Я мав захищати свій титул в Україні у лютому, але тепер дату перенесено на кінець березня, що може не відповідати іншим можливим планам через інші пропозиції про бої, але бій з Усиком мені ніколи не пропонували. Але я до нього готовий», – наводить слова Кевіна World Boxing News.

Зазначимо, що в Україні Лерена має провести поєдинок проти володаря титулу WBC Silver у бриджервейті українця Сергія Радченка.

Олександр Усик ставав чемпіоном у важкій і суперважкій вазі. Якби українець погодився б провести поєдинок у бріджервейті, проміжному дивізіоні, то міг би стати чемпіоном світу в трьох вагових категоріях.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Напередодні бою букмекери віддавали перевагу саме українцю Олександру Усику.

Британські букмекерські контори визначили такі котирування. Перемога Усика – 172, нічия – 15.0, перемога Ф'юрі – 2.20. 

Дострокова перемога Усика – 3.75, перемога Олександра за очками – 2.75, дострокова перемога Ф'юрі – 4.33, перемога Олександра за очками – 4.00.

Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

До того ж Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.

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Теги: Олександр Усик бокс Україна

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