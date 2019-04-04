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    Названо попередню дату дебюту Олександра Усика в надважкій вазі

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    Олександр Усик - Названо попередню дату дебюту Олександра Усика в надважкій вазі
    Олександр Усик
    zaxid.net

    Наступний поєдинок українського боксера має відбути в травні в США

    Промоутер чемпіона світу в першій важкій вазі за версіями WBO, WBC і IBF Олександра Усика Олександр Красюк назвав ймовірну дату поєдинка українця з Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО).

    Швидше за все, поєдинок відбудеться 25 травня. Місце проведення – Чикаго чи Оксон-Хілл (штат Мериленд), інформує iSport.

    Цей бій стане дебютним для українського боксера в надважкій вазі.

    Нагадаємо, в 2018 році Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу впершій важкій вазі, ставши першим переможцем турніру Всесвітньоїбоксерської суперсерії і володарем трофея імені Мохаммеда Алі. Після цьоговін захистив титули, нокаутувавши Тоні Беллью.

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