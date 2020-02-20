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    Дебютант плей-оф Ліги чемпіонів б’є на виїзді команду Моурінью (відео)

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    Тімо Вернер міг забити з гри, але відзначився тільки з одинадцятиметрового - Дебютант плей-оф Ліги чемпіонів б’є на виїзді команду Моурінью (відео)
    Тімо Вернер міг забити з гри, але відзначився тільки з одинадцятиметрового
    Getty Images (c) UEFA.com

    Епоха великого португальського тренера вочевидь минула

    Німецький «Ляйпціґ» учисту, нехай і не за рахунком, але за грою переграв у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів англійський «Тоттнем Готспур».

    «Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) – РБ «Ляйпціґ» (Німеччина) – 0:1

    Гол: 0:1 – Тімо Вернер (58, з пенальті)

    «Тоттнем»: Уґо Льоріс (к) – Серж Ор’є, Давінсон Санчес, Айдервейрельд, Бен Девіс – Жедсон Фернандеш (Ламела, 64), Гаррі Вінкс – Ло Чельсо, Деле Аллі (Ндомбеле, 65), Берґвейн – Лукас Моура. Тренер – Жозе Моурінью

    «Ляйпціґ»: Ґулачі – Кльостерманн, Ампаду, Гальстенберґ – Мукіле, Забітцер (к), Ляймер (Еміль Форсберґ, 83), Анґеліно – Патрік Шік (Юссеф Поульсен, 77), Тімо Вернер, Нкунку (Айдара, 74). Тренер – Юліан Наґельсманн

    Судді: Джюнейт Чакир – Бегаттін Дуран, Тарік Онґун (усі – Туреччина)

    Попередження: Ло Чельсо (10), Бен Девіс (56), Ламела (90+4) – Забітцер (12), Тімо Вернер (33), Нкунку (72)

    19 лютого. Лондон. «Tottenham Hotspur Stadium»

    Повести в рахунку «Ляйпціґ» міг ще до перерви, але обидві своїх нагоди Тімо Вернер зіпсував. Забив він після перерви, вдало виконавши пенальті. Заробив одинадцятиметровий Конрад Ляйнер, якого прийняв при спробі вийти на ворота коліном Бен Девіс.

    Відразу після голу Патрік Шік після зразкової контратаки міг забивати вдруге, але в цій ситуації «шпор» врятував Уґо Льоріс. І тим самим залишив своїй команди шанси на порятунок у матчі-відповіді.

    У Ляйпціґу команди зіграють 10 березня.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Тоттнем Готспур Уґо Льоріс Давінсон Санчес Серж Ор'є Бен Девіс Жозе Моурінью Джюнейт Чакир РБ «Ляйпціґ» Патрік Шік Тімо Вернер Юссеф Поульсен Марсель Забітцер Гаррі Вінкс Еміль Форсберґ Петер Ґулачі Юліан Наґельсманн Конрад Ляймер Жедсон Фернандеш Ерік Ламела
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