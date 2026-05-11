Неймар оформив гол у другому поєдинку поспіль

Антон Федорців
фото: Reuters

Нападник бразильського «Сантоса» Неймар доклався до перемоги над РБ «Брагантіно» (2:0) в черговому турі бразильської Серії A. Про це повідомляє «Главком».

Саме капітан «риб» відкрив рахунок у протистоянні. «Сантос» повів у доданий арбітром до першого тайму час. Неймар підхопив мяч у центрі штрафного та лівою влучно пробив під стійку.

У другій половині закріпив перевагу «риб» центрбек Фріас. Завдяки перемозі «Сантос» покинув зону вильоту та піднявся у середину турнірної таблиці. Тепер в активі гранда 18 очок за 15 турів.

Неймар оформив другий забитий мяч поспіль після гола парагвайській «Реколеті» на груповому етапі Копа Судамерікани (1:1). Загалом у нинішньому сезоні нападник зіграв 13 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав шість голів і три результативні передачі.

До слова, ексфорвард збірної Бразилії Халк змінив команду в 39 років. Ветеран уклав із бразильським «Флуміненсе» договір до кінця 2027 року. Для виступів він обрав собі 7-й номер.

Нагадаємо, раніше Неймар побився із сином свого попередника в збірній Бразилії через «неповагу». Робінью-молодший мав нахабність пройти ветерана на дриблінгу під час тренування. Нападник влаштував штовханину та нібито дав ляпаса й зробив підніжку опоненту.

