«Манчестер Сіті» випередив інші клуби за представництвом на Чемпіонаті світу
«Містяни» залишили позаду обох фіналістів Ліги чемпіонів
Англійський «Манчестер Сіті» делегував на Чемпіонат світу 2026 найбільшу кількість футболістів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт ФІФА.
Зі складу донедавна команди Хосепа Гвардіоли на Мундіаль поїхали 19 виконавців. Вони захищатимуть кольори 12 національних команд. На турнір вирушили нідерландці Аке та Рейндерс, бельгійський вінгер Доку, єгиптянин Мармуш, іспанський хавбек Родрі, француз Шеркі, норвезький форвард Голанн, алжирець Аїт-Нурі, португальське тріо – Діаш, Нунеш і Сілва, узбек Хусанов, хорватський дует Гвардіола та Ковачіча, квартет збірної Англії О'Райллі, Стоунза, Геї, Траффорда, ганець Семеньйо.
«Містяни» випередили мюнхенську «Баварію» на одного футболіста. До чільної п'ятірки також потрапили лондонський «Арсенал», французький «Парі Сен-Жермен» та іспанську «Барселону». Далі розташувалися лондонський «Крістал Пелас», «Манчестер Юнайтед», аравійський «Аль-Хіляль» і мадридський «Атлетіко».
Клуби з найбільшою кількістю представників на ЧС-2026
Загалом десяток і більше футболістів делегували 17 команд. До цієї когорти несподівано потрапили празька Славія і ПСВ із нідерландського Ейндговена. Обидва гранди відрядили на Кубок світу 10 виконавців.
- «Манчестер Сіті» – 19 футболістів
- «Баварія» – 18
- «Арсенал» – 16
- ПСЖ – 16
- «Барселона» – 15
- «Крістал Пелас» – 12
- «Манчестер Юнайтед» – 12
- «Аль-Хіляль» – 12
- «Атлетіко» – 12
- «Ліверпуль» – 11
- «Боруссія» Д – 11
- «Галатасарай» – 11
- «Славія» Прага – 10
- «Мілан» – 10
- ПСВ – 10
- «Реал» – 10
- «Фенербахче» – 10
Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року
|Дата
|Час
|Матч / Пара суперників
|ЧС-2026, група A. Розклад матчів
|11 червня
|22:00
|Мексика – ПАР
|12 червня
|05:00
|Республіка Корея – Чехія
|18 червня
|19:00
|Чехія – ПАР
|19 червня
|04:00
|Мексика – Республіка Корея
|25 червня
|04:00
|Чехія – Мексика
|25 червня
|04:00
|ПАР – Республіка Корея
|ЧС-2026, група B. Розклад матчів
|12 червня
|22:00
|Канада – Боснія і Герцеговина
|13 червня
|22:00
|Катар – Швейцарія
|18 червня
|22:00
|Швейцарія – Боснія і Герцеговина
|19 червня
|01:00
|Канада – Катар
|24 червня
|22:00
|Швейцарія – Канада
|24 червня
|22:00
|Боснія і Герцеговина – Катар
|ЧС-2026, група C. Розклад матчів
|14 червня
|01:00
|Бразилія – Марокко
|14 червня
|04:00
|Гаїті – Шотландія
|20 червня
|01:00
|Шотландія – Марокко
|20 червня
|03:30
|Бразилія – Гаїті
|25 червня
|01:00
|Шотландія – Бразилія
|25 червня
|01:00
|Марокко – Гаїті
|ЧС-2026, група D. Розклад матчів
|13 червня
|04:00
|США – Парагвай
|14 червня
|07:00
|Австралія – Туреччина
|19 червня
|22:00
|США – Австралія
|20 червня
|06:00
|Туреччина – Парагвай
|26 червня
|05:00
|Туреччина – США
|26 червня
|05:00
|Парагвай – Австралія
|ЧС-2026, група E. Розклад матчів
|14 червня
|20:00
|Німеччина – Кюрасао
|15 червня
|02:00
|Кот-д'Івуар – Еквадор
|20 червня
|23:00
|Німеччина – Кот-д'Івуар
|21 червня
|03:00
|Еквадор – Кюрасао
|25 червня
|23:00
|Кюрасао – Кот-д'Івуар
|25 червня
|23:00
|Еквадор – Німеччина
|ЧС-2026, група F. Розклад матчів
|14 червня
|23:00
|Нідерланди – Японія
|15 червня
|05:00
|Швеція – Туніс
|20 червня
|20:00
|Нідерланди – Швеція
|21 червня
|07:00
|Туніс – Японія
|26 червня
|02:00
|Японія – Швеція
|26 червня
|02:00
|Туніс – Нідерланди
|ЧС-2026, група G. Розклад матчів
|15 червня
|22:00
|Бельгія – Єгипет
|16 червня
|04:00
|Іран – Нова Зеландія
|21 червня
|22:00
|Бельгія – Іран
|22 червня
|04:00
|Нова Зеландія – Єгипет
|27 червня
|06:00
|Єгипет – Іран
|27 червня
|06:00
|Нова Зеландія – Бельгія
|ЧС-2026, група H. Розклад матчів
|15 червня
|19:00
|Іспанія – Кабо-Верде
|16 червня
|01:00
|Саудівська Аравія – Уругвай
|21 червня
|19:00
|Іспанія – Саудівська Аравія
|22 червня
|01:00
|Уругвай – Кабо-Верде
|27 червня
|03:00
|Кабо-Верде – Саудівська Аравія
|27 червня
|03:00
|Уругвай – Іспанія
|ЧС-2026, група I. Розклад матчів
|16 червня
|22:00
|Франція – Сенегал
|17 червня
|01:00
|Ірак – Норвегія
|23 червня
|00:00
|Франція – Ірак
|23 червня
|03:00
|Норвегія – Сенегал
|26 червня
|22:00
|Норвегія – Франція
|26 червня
|22:00
|Сенегал – Ірак
|ЧС-2026, група J. Розклад матчів
|17 червня
|04:00
|Аргентина – Алжир
|17 червня
|07:00
|Австрія – Йорданія
|22 червня
|20:00
|Аргентина – Австрія
|23 червня
|06:00
|Йорданія – Алжир
|28 червня
|05:00
|Алжир – Австрія
|28 червня
|05:00
|Йорданія – Аргентина
|ЧС-2026, група K. Розклад матчів
|17 червня
|20:00
|Португалія – ДР Конго
|18 червня
|05:00
|Узбекистан – Колумбія
|23 червня
|20:00
|Португалія – Узбекистан
|24 червня
|05:00
|Колумбія – ДР Конго
|28 червня
|02:30
|Колумбія – Португалія
|28 червня
|02:30
|ДР Конго – Узбекистан
|ЧС-2026, група L. Розклад матчів
|17 червня
|23:00
|Англія – Хорватія
|18 червня
|02:00
|Гана – Панама
|23 червня
|23:00
|Англія – Гана
|24 червня
|02:00
|Панама – Хорватія
|28 червня
|00:00
|Панама – Англія
|28 червня
|00:00
|Хорватія – Гана
|ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
|28 червня
|22:00
|друга команда групи A – друга команда групи B
|29 червня
|20:00
|переможець групи C – друга команда групи F
|29 червня
|23:30
|переможець групи E – третя команда групи A/B/C/D/F
|30 червня
|04:00
|переможець групи F – друга команда групи C
|30 червня
|20:00
|друга команда групи E – друга команда групи I
|1 липня
|00:00
|переможець групи I – третя команда групи C/D/F/G/H
|1 липня
|04:00
|переможець групи A – третя команда групи C/E/F/H/I
|1 липня
|19:00
|переможець групи L – третя команда групи E/H/I/J/K
|1 липня
|23:00
|переможець групи G – третя команда групи A/E/H/I/J
|2 липня
|03:00
|переможець групи D – третя команда групи B/E/F/I/J
|2 липня
|22:00
|переможець групи H – друга команда групи J
|3 липня
|02:00
|друга команда групи K – друга команда групи L
|3 липня
|06:00
|переможець групи B – третя команда групи E/F/G/I/J
|3 липня
|21:00
|друга команда групи D – друга команда групи G
|4 липня
|01:00
|переможець групи J – друга команда групи H
|4 липня
|04:30
|переможець групи K – третя команда групи D/E/I/J/L
|ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
|4 липня
|20:00
|переможець матчу 1 1/16 фіналу – переможець матчу 4 1/16 фіналу
|5 липня
|00:00
|переможець матчу 3 1/16 фіналу – переможець матчу 6 1/16 фіналу
|5 липня
|23:00
|переможець матчу 2 1/16 фіналу – переможець матчу 5 1/16 фіналу
|6 липня
|03:00
|переможець матчу 7 1/16 фіналу – переможець матчу 8 1/16 фіналу
|6 липня
|22:00
|переможець матчу 12 1/16 фіналу – переможець матчу 11 1/16 фіналу
|7 липня
|03:00
|переможець матчу 10 1/16 фіналу – переможець матчу 9 1/16 фіналу
|7 липня
|19:00
|переможець матчу 15 1/16 фіналу – переможець матчу 14 1/16 фіналу
|7 липня
|23:00
|переможець матчу 13 1/16 фіналу – переможець матчу 16 1/16 фіналу
|ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
|9 липня
|23:00
|переможець матчу 1 1/8 фіналу – переможець матчу 2 1/8 фіналу
|10 липня
|22:00
|переможець матчу 5 1/8 фіналу – переможець матчу 6 1/8 фіналу
|11 липня
|00:00
|переможець матчу 3 1/8 фіналу – переможець матчу 4 1/8 фіналу
|11 липня
|04:00
|переможець матчу 7 1/8 фіналу – переможець матчу 8 1/8 фіналу
|ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
|14 липня
|22:00
|переможець матчу 1 чвертьфіналу – переможець матчу 2 чвертьфіналу
|15 липня
|22:00
|переможець матчу 3 чвертьфіналу – переможець матчу 4 чвертьфіналу
|ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
|19 липня
|22:00
|переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу
До слова, тренерський штаб збірної Іспанії не взяв на ЧС-2026 жодного футболіста мадридського «Реала». Віцечемпіон Ла Ліги залишився без представництва в національній команді. Натомість Барселона делегувала сімох виконавців.
Нагадаємо, на Чемпіонаті світу вилучатимуть футболістів за хитрий трюк під час конфліктів. Арбітри зобов'язані карати червоними картками футболістів за прикривання рота під час сварок. Також вилучатимуть гравців за спробу піти з поля на знак протесту проти суддівства.
