Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Міжнародна федерація фехтування зняла усі обмеження з росіян та білорусів

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Міжнародна федерація фехтування зняла усі обмеження з росіян та білорусів
Російські фехтувальники зможуть виступати під власними прапором і гімном
фото: FIE
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Фехтувальники країн-агресорів зможуть виступати під своїм прапором

Міжнародна федерація фехтування (FIE) скасувала всі санкції щодо дорослих збірних Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт FIE.

FIE опублікувала заяву, в якій дозволила російським фехтувальникам виступати під власними прапором і гімном на міжнародних турнірах. В організації зазначили, що першим турніром, де представники країни-агресорки не будуть представлені у статусі «нейтральних», стане Чемпіонат світу 2026, який пройде в Гонконзі у липні.

У березні 2022 року російських та білоруських фехтувальників відсторонили від міжнародних командних змагань через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Проте вже у квітні 2023 року росіян та білорусів повернули до виступів у «нейтральному» статусі. А у травні 2025 року FIE повністю зняла санкції з юніорських збірних Росії та Білорусі, залишивши чинним лише відсторонення дорослих спортсменів.

На початку травня 2026 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував усім спортивним федераціям зняти санкції з білоруських спортсменів, тоді як відсторонення росіян залишалося без змін. У FIE, посилаючись на заяву МОК, зазначили, що відповідне рішення було ухвалене згідно з принципами Олімпійської хартії.

Вперше після зняття санкцій російські спортсмени зможуть повернутися до виступів уже на Чемпіонаті світу. Світова першість пройде з 22 по 30 липня в Гонконзі.

Нагадаємо, Об'єднаний світ боротьби (UWW) повністю відновив Росію і Білорусь у правах, допустивши представників цих країн до своїх міжнародних змагань без будь-яких обмежень в усіх вікових категоріях.

Представники Росії були відсторонені від змагань з березня 2022 року до квітня 2023-го, а після цього виступали в «нейтральному» статусі. У вересні 2024 року UWW послабив критерії допуску росіян і білорусів до змагань під своєю егідою, а вже у січні 2026-го організація схвалила участь усіх борців з двох країн до вікової групи U23 під їхніми національними прапорами після рекомендації МОК.

Тепер же UWW повністю відновили представників Росії і Білорусі у правах. Зокрема дозволив виступати зі своїм прапором і гімном, а також скасував обмеження на участь команд у міжнародних змаганнях.

Теги: Фехтування санкції МОК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перемога починається з мети: чого Україна хоче від цієї війни
Перемога починається з мети: чого Україна хоче від цієї війни
21 травня, 13:39
Уряд очікує залучити від приватних інвесторів близько 13 млрд грн надходжень в результаті приватизації
Держава виставила цінник на Ocean Plaza: коли та за скільки продадуть конфіскований актив
5 травня, 12:17
Трамп відповів Ірану санкціями після заяв про мирну угоду
«Економічна лють» проти Ірану. Вашингтон оголосив нову спецоперацію проти Ірану
19 травня, 21:57
Міндіч оскаржує указ президента про запровадження санкцій
Міндіч та Цукерман пішли судом проти Зеленського
20 травня, 15:42
Санкції є частиною ширшої та постійно зростаючої кампанії економічного тиску на Іран
США запровадили санкції проти збільшення продажу іранської нафти
29 травня, 01:59
Президент нагадав, що міжнародне гуманітарне право гарантує дітям статус некомбатантів і широкий захист
Зеленський: Росія перетворює викрадених українських дітей на солдатів
Вчора, 00:39
Губернієв: Наші футбольні команди в нинішніх складах у єврокубках навряд чи зможуть за щось боротися
Підсанкційний пропагандист Губернієв поскаржився на регрес російського спорту
18 травня, 17:49
В Україні можуть посилити відповідальність для військовозобов’язаних чоловіків, які після отримання повістки не з’являються до ТЦК
Реформа мобілізації: народна депутатка попередила про «болісні» заходи
30 травня, 15:26
Офіс Макрона взяв до відома факти підтримки росіянкою Єгорян війни
Офіс Макрона відреагував на допуск до Чемпіонату Європи з фехтування підсанкційної росіянки
27 травня, 17:20

Новини

Одноклубник Михайлюка в НБА розповів, що його колишній тренер мав серйозну алкогольну залежність
Одноклубник Михайлюка в НБА розповів, що його колишній тренер мав серйозну алкогольну залежність
Гравець збірної Швейцарії отримав відмову до в'їзду до США незадовго до початку Чемпіонату світу
Гравець збірної Швейцарії отримав відмову до в'їзду до США незадовго до початку Чемпіонату світу
Британська асоціація легкої атлетики отримала вирок через смерть паралімпійця
Британська асоціація легкої атлетики отримала вирок через смерть паралімпійця
«Реал» близький до підписання віцечемпіона світу – інсайдер
«Реал» близький до підписання віцечемпіона світу – інсайдер
Чемпіон Японії з боксу був знайдений мертвим у відділку поліції
Чемпіон Японії з боксу був знайдений мертвим у відділку поліції
Іспанський тенісист Ходар потрапив у скандал на «Ролан Гаррос»: чому критикують спортсмена
Іспанський тенісист Ходар потрапив у скандал на «Ролан Гаррос»: чому критикують спортсмена

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua