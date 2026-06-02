Міжнародна федерація фехтування зняла усі обмеження з росіян та білорусів

Фехтувальники країн-агресорів зможуть виступати під своїм прапором

Міжнародна федерація фехтування (FIE) скасувала всі санкції щодо дорослих збірних Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт FIE.

FIE опублікувала заяву, в якій дозволила російським фехтувальникам виступати під власними прапором і гімном на міжнародних турнірах. В організації зазначили, що першим турніром, де представники країни-агресорки не будуть представлені у статусі «нейтральних», стане Чемпіонат світу 2026, який пройде в Гонконзі у липні.

У березні 2022 року російських та білоруських фехтувальників відсторонили від міжнародних командних змагань через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Проте вже у квітні 2023 року росіян та білорусів повернули до виступів у «нейтральному» статусі. А у травні 2025 року FIE повністю зняла санкції з юніорських збірних Росії та Білорусі, залишивши чинним лише відсторонення дорослих спортсменів.

На початку травня 2026 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував усім спортивним федераціям зняти санкції з білоруських спортсменів, тоді як відсторонення росіян залишалося без змін. У FIE, посилаючись на заяву МОК, зазначили, що відповідне рішення було ухвалене згідно з принципами Олімпійської хартії.

Вперше після зняття санкцій російські спортсмени зможуть повернутися до виступів уже на Чемпіонаті світу. Світова першість пройде з 22 по 30 липня в Гонконзі.

Нагадаємо, Об'єднаний світ боротьби (UWW) повністю відновив Росію і Білорусь у правах, допустивши представників цих країн до своїх міжнародних змагань без будь-яких обмежень в усіх вікових категоріях.

Представники Росії були відсторонені від змагань з березня 2022 року до квітня 2023-го, а після цього виступали в «нейтральному» статусі. У вересні 2024 року UWW послабив критерії допуску росіян і білорусів до змагань під своєю егідою, а вже у січні 2026-го організація схвалила участь усіх борців з двох країн до вікової групи U23 під їхніми національними прапорами після рекомендації МОК.

Тепер же UWW повністю відновили представників Росії і Білорусі у правах. Зокрема дозволив виступати зі своїм прапором і гімном, а також скасував обмеження на участь команд у міжнародних змаганнях.