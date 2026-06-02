Чемпіон Японії з боксу був знайдений мертвим у відділку поліції

Ілля Мандебура
Японець поєднував боксерську діяльність з роботою в поліції
фото: Tapology
Дайсуке Сугіта загинув при загадкових обставинах

37-річного боксера суперлегкої ваги Дайсуке Сугіту, відомого широкому загалу як боксер-поліцейський, знайшли мертвим на робочому місці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Ring Magazine. 

Обставини загибелі

Трагедія сталася вранці у суботу, 30 травня. Спортсмена, який працював у поліцейському відділку Мачіда, що входить до складу столичної поліції Токіо, знайшли непритомним із вогнепальним пораненням голови. На момент виявлення Сугіта був у критичному стані, перебував у поліцейській формі, а поруч із ним лежав пістолет, з якого здійснили один постріл. Попри екстрену госпіталізацію, врятувати його життя не вдалося. Наразі місцева поліція розслідує інцидент, а основною версією є самогубство.

Новина стала шоком для оточення Дайсуке, адже, за словами представників боксерської спільноти, він до останнього брав участь у запеклих тренуваннях та готувався до наступного професійного поєдинку, запланованого на серпень 2026 року. Свій останній бій на рингу він провів 17 березня, здобувши перемогу рішенням суддів у восьмираундовому протистоянні проти Рена Какімото.

Кар'єра боксера

Дайсуке Сугіта мав солідний спортивний рекорд. На аматорському рівні він здобув 110 перемог, з яких 47 нокаутом, при 31 поразці, а також двічі вигравав Чемпіонат Японії серед спортсменів, що поєднують декілька видів спорту, у двох вагових категоріях. У квітні 2018 року він успішно дебютував у професіоналах, поєднуючи виступи зі службою в поліції. Попри відсутність офіційної сертифікації від Японської боксерської комісії, Сугіта підтвердив свій високий клас під час закордонних турне, завоювавши титули чемпіона WBA South Asia та WBA Asia у суперлегкій вазі, а також пояс WBC Asia у напівлегкій вазі. Його професійний рекорд зупинився на відмітці 11 перемог (4 нокаутом) та 6 поразок.

Нагадаємо, що сили оборони на фронті ліквідували багаторазового чемпіона Бурятії з боксу.
 

