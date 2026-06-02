Іспанський тенісист Ходар потрапив у скандал на «Ролан Гаррос»: чому критикують спортсмена

Ілля Мандебура
Рафаель Ходар є однією з найбільших нових зірок чоловічого тенісу
фото: Eurosport
19-річний гравець категорично заперечив усі звинувачення

На Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу 2026 року спалахнув гучний скандал навколо 19-річного іспанського тенісиста Рафаеля Ходара після появи у мережі відеозапису з його поєдинку проти Алекса Мікельсена. Про це повідомляє «Главком».

Деталі скандалу 

Інцидент стався після виснажливого п'ятисетового поєдинку проти американця Алекса Мікельсена, який тривав понад чотири години та завершився перемогою іспанця. Коли Ходар залишав корт і прямував до свого боксу, камери зафіксували момент, у якому його ліва рука різко злетіла вгору, і саме в цей момент болгерл, яка перебувала поруч, раптово втратила рівновагу та ледь не впала.

Через специфічний ракурс зйомки зі спини тенісиста у багатьох користувачів соцмереж склалося враження, ніби Ходар навмисно штовхнув дівчину, що викликало шквал обурення та заклики оштрафувати гравця. Відео досить швидко стало вірусним, набравши понад вісім мільйонів переглядів. 

Відповідь тенісиста

Під час післяматчевої пресконференції Рафаель Ходар категорично спростував усі звинувачення у рукоприкладстві. Тенісист запевнив журналістів, що навіть не торкнувся дівчини, а його жест був адресований батькові, у якого він просив речі перед виходом до туалетної кімнати. За словами Ходара, болгерл просто опинилася посередині і намагалася швидко відійти з його шляху. Рухаючись спиною вперед, вона перечепилася через брезент і через це втратила рівновагу. Іспанець також додав, що надзвичайно цінує важку роботу дітей, які подають м'ячі, особливо в умовах паризької спеки, і ніколи б не дозволив собі подібної агресії.

Частина уважних уболівальників у мережі X підтримала іспанця, зазначивши, що на уповільненому повторі чітко видно, як дівчина сама спотикається об настил, а відео є оманливим. Попри бурхливі дискусії, жодних офіційних претензій чи санкцій щодо Рафаеля Ходара з боку організаторів турніру наразі не висунуто.

Сьогодні іспанець закінчив свій шлях на турнірі, поступившись у трьох сетах німцю Олександру Звєрєву в матчі чвертьфіналу одиночного розряду. 

