Французький гранд опинився під ризиком дискваліфікації з єврокубків

Антон Федорців
Французький гранд опинився під ризиком дискваліфікації з єврокубків
Провансальці можуть завчасно вибути з європейського турніру
фото: ФК «Олімпік»
Іменитий клуб не виконав узяті на себе зобов'язання

Марсельський «Олімпік» ризикує втратити місце в основному раунді Ліги Європи через бан УЄФА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Гранд французької Ліги 1 накопичив чималі борги. За останні три роки – орієнтовно 157 млн євро. Водночас ще в 2022 році провансальці домовилися з УЄФА, що збитки клубу складатимуть не більше 60 млн.

У сезоні 2024/25 «Марсель» перевищив ліміт у два рази. Такі фінансові негаразди та порушення угоди з УЄФА можуть коштувати французькому гранду місця в єврокубках. Долю «Олімпіка» планують вирішити ще до старту нового сезону.

У кампанії 2025/26 «Марсель» посів п'яте місце в Лізі 1. Провансальці завоювали путівку в основний раунд Ліги Європи. У разі бану для «Олімпіка» в турнір підніметься «Монако», який фінішував на сьомій сходинці.

До слова, легіонер донецького «Шахтаря» Педро Енріке потрапив до команди сезону Ліги конференцій. Бразилець провів у турнірі дев'ять матчів. До свого активу «гірник» записав один м'яч і одну результативну передачу.

Нагадаємо, раніше УЄФА назвала героїв сезону Ліги Європи. Ним став півзахисник бірмінгемської «Астон Вілли» Морган Роджерс. Хавбек провів 15 матчів у Лізі Європи в цій кампанії, у яких забив три м'ячі та віддав п'ять результативних передач.

Міжнародна федерація фехтування зняла усі обмеження з росіян та білорусів
Французький гранд опинився під ризиком дискваліфікації з єврокубків
Узбекистан оприлюднив заявку на дебютному для себе Чемпіонаті світу з футболу
Прихильниця Путіна стане суперницею Костюк у півфіналі «Ролан Гаррос»
Колишній тренер Коноплянки працевлаштувався в Італії
Поліція Канади вилучила партію підробленої футбольної форми на $2,5 млн
