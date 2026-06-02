Французький гранд опинився під ризиком дискваліфікації з єврокубків

Іменитий клуб не виконав узяті на себе зобов'язання

Марсельський «Олімпік» ризикує втратити місце в основному раунді Ліги Європи через бан УЄФА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Гранд французької Ліги 1 накопичив чималі борги. За останні три роки – орієнтовно 157 млн євро. Водночас ще в 2022 році провансальці домовилися з УЄФА, що збитки клубу складатимуть не більше 60 млн.

У сезоні 2024/25 «Марсель» перевищив ліміт у два рази. Такі фінансові негаразди та порушення угоди з УЄФА можуть коштувати французькому гранду місця в єврокубках. Долю «Олімпіка» планують вирішити ще до старту нового сезону.

У кампанії 2025/26 «Марсель» посів п'яте місце в Лізі 1. Провансальці завоювали путівку в основний раунд Ліги Європи. У разі бану для «Олімпіка» в турнір підніметься «Монако», який фінішував на сьомій сходинці.

