Узбекистан оприлюднив заявку на дебютному для себе Чемпіонаті світу з футболу
Перший матч на мундіалі Узбекистан зіграє проти Колумбії
Збірна Узбекистану з футболу оголосила склад на Чемпіонат світу 2026 у США, Канаді та Мексиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Футбольну асоціацію Узбекистану.
Заявка збірної Узбекистану на Чемпіонаті світу 2026
- Воротарі: Уткір Юсупов (Навбахор), Ботіралі Ергашев (Нефтчі), Абдувоҳід Нематов (Насаф)
- Захисники: Авазбек Улмасалієв (АГМК), Жахонгір Урозов (динамо), Рустам Ашурматов (Істіклол, Іран), Умар Ешмуродов (Насаф), Абдукодір Хусанов (Манчестер Сіті, Англія), Абдулла Абдуллаєв (Дібба, ОАЕ), Фаррух Сайфіїв (Нефтчі), Хожіакбар Аліжонов (Пахтакор), Шерзод Насруллаєв (Пахтакор), Бехруз Карімов (Сурхан)
- Півзахисники: Шерзод Есанов (Бухара), Оділ Хамробеков (Трактор, Іран), Акмал Мозговий (Пахтакор), Отабек Шукуров (Баніяс, ОАЕ), Жамшид Іскандеров (Нефтчі), Азіз Ганієв (Ал Батаєх, ОАЕ)
- Нападники: Аббос Файзуллаєв (Істанбул Башакшехір, Туреччина), Жалоліддін Машаріпов (Істіклол, Іран), Достон Хамдамов (Пахтакор), Остон Урунов (Персеполіс, Іран), Азіз Амонов (Динамо), Ігор Сергєєв (Персеполіс, Іран), Елдор Шомуродов (Істанбул Башакшехір, Туреччина)
Готуючись до мундіалю, Узбекистан зіграв перший товариський матч, зазнавши поразки від Канади (0:2). Згодом команда Фабіо Каннаваро зустрінеться з Нідерландами 8 червня.
Збірна Узбекистану вперше зіграє на Чемпіонаті світу. У першому турі чемпіонату світу-2026 підопічні Каннаваро зіграють із Колумбією 17 червня. Потім узбеки зустрінуться з Португалією (23 червня) та ДР Конго (27 червня).
Нагадаємо, головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес оголосив заявку своєї команди на Чемпіонаті світу 2026 року. До остаточної заявки, як і очікувалося, потрапив 41-річний Кріштіану Роналду. Для нього Чемпіонат світу 2026 року стане шостим у кар'єрі, та, ймовірно, останнім.
