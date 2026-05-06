Ексфорвард збірної Бразилії з богатирським ударом змінив команду в 39 років

Антон Федорців
Халк змінив прописку перед 40-річчям
фото: ФК «Флуміненсе»

Бомбардир розсварився з головним клубом у кар'єрі

Досвідчений нападник Халк підписав контракт із бразильським «Флуміненсе». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Ветеран уклав із «триколірними» договір до кінця 2027 року. Для виступів форвард обрав собі 7-й номер. «Флуміненсе» він дістався безкоштовно, оскільки раніше розірвав контракт із «Атлетіко Мінейро» з Белу-Орізонті.

У нинішньому сезоні Халк провів 22 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав п'ять голів і три результативні передачі. З кінця квітня нападник не виходив на поле.

Конфлікт Халка з «Атлетіко Мінейро»

Форвард і керівництво «півників» побили горщики взимку. Функціонери запропонували ветерану завершити кар'єру цьогоріч і перейти на адміністративну роботу. Халк сприйняв пропозицію як образу, зважаючи на контракт до кінця 2027 року.

Водночас «Атлетіко Мінейро» збирався зняти документальний фільм про зірку, передати йому частину акцій клубу та поставити пам'ятник за життя біля домашньої арени. Гендиректор «півників» Педро Даніель вийшов на публіку та заявив, що Халк відмовився від «тривалої ролі в унікальному проєкті» через перемовини з «Флуміненсе».

У відповідь нападник опублікував свої 16 тез. Зокрема, він заявив про недооцінку його професіональних якостей, відкинув звинувачення в найманстві та спростував інформацію про наявність якогось «проєкту». Зрештою, сторони розірвали контракт 1 травня.

Чим відомий Халк

Уродженець штату Параїба, вихованець «Віторії» із Салвадора. На дорослому рівні дебютував у сезоні-2004.

Після першого року в професіоналах поїхав підкоряти Азію замість Європи. Грав у чемпіонаті Японії за «Кавасакі Фронтале», «Консадоле Саппаро» та «Токіо Верді». Перед кампанією 2008/09 приєднався до португальського «Порту». У лавах «драконів» виграв чотири чемпіонські титули, по три Кубки та Суперкубки Португалії, трофей Ліги Європи.

На старті сезону 2012/13 на фоні інтересу лондонського «Челсі» перейшов у пітерський «Зєніт». Пізніше виступав за китайський «Шанхай СІПГ». Виграв по чемпіонству в Росії та Китаї. На початку 2021 року приєднався до «Атлетіко Мінейро» та відразу став чемпіоном Бразилії, п'ять разів виграв титул штату Мінас-Жерайс, здобув Кубок і Суперкубок Бразилії.

До слова, нападник бразильського «Сантоса» Неймар побився із сином свого попередника в збірній Бразилії через «неповагу». На тренуванні ветеран влаштував штовханину та нібито дав ляпаса й зробив підніжку Робінью-молодшому. Згодом капітан команди попросив вибачення в юніора.

Нагадаємо, бразильські гранди отримали 23 червоні картки на двох. Інцидент стався у фіналі чемпіонату штату Мінас-Жерайс. Конфлікт між нападником «Крузейро» Крістіаном і голкіпером «Атлетіко Мінейро» з Белу-Орізонті Еверсоном обернувся бійкою «стінка на стінку».

