Неймар побився із сином свого попередника в збірній Бразилії через «неповагу»

На фоні невизначеності з участю в Чемпіонаті світу ветеран не стримав емоцій

Капітан бразильського «Сантоса» Неймар побився з нападником команди Робінью-молодшим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Globo.

Досвідчений нападник вирішив, що юніор проявив неповагу до нього. Конфлікт на тренуванні спалахнув після того, як Робінью-молодший пройшов старшого колегу на дриблінгу. Неймар влаштував штовханину та нібито дав ляпаса й зробив підніжку опоненту.

Після заняття учасники сутички мали особисту бесіду. Неймар попросив вибачення, тож конфлікт вичерпаний. Загалом футболісти «риб» описують взаємини ветерана та юніора як хрещеного батька та похресника.

У нинішньому сезоні Неймар провів 11 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири голи та три асисти. Натомість Робінью-молодший зіграв вісім матчів без результативних дій.

Неймар у збірній Бразилії

Шалений старт сезону-2010 у виконанні юного нападника спровокував суспільний запит на поїздку Неймара на Мундіаль. Проте, тодішній керманич національної команди Дунга вундеркінда на турнір не взяв.

Нападник дебютував у футболці «селесао» після ЧС-2010. З того часу він узяв участь в трьох Копа Амеріка та трьох Кубках світу. Найкращим став виступ національної команди на домашньому Чемпіонаті світу 2014 року. Неймар оформив чотири голи, але Бразилія зазнала фіаско від збірної Німеччини (1:7) в півфіналі турніру.

Загалом Неймар зіграв 128 поєдинків за пентакампеонів світу. До свого активу він записав 79 м'ячів і побив багаторічний рекорд Короля футболу Пеле за голами в збірній Бразилії.

Збірна Бразилії на ЧС-2026

Підопічні Анчелотті на груповому етапі потрапили до квартету C. Там суперниками Бразилії будуть збірні Марокко, Гаїті та Шотландії.

Перший матч селесао зіграють 13 червня. Суперниками будуть марокканці, а поєдинок відбудеться в Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі).

