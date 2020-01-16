Ненависний росіянам український форвард може змінити клуб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Яремчук Фейсбук

Бельгійський «Ґент» розраховує отримати не менше 15 мільйонів євро за Романа Яремчука

Ненависний росіянам форвард збірної України з футболу Роман Яремчук може залишити бельгійський «Ґент». Клуб розраховує виручити за його трансфер не менше 15 мільйонів євро.

Втім перехід може статися не раніше наступного літа, інформує Voetbal Belgie. Поточного зимового трансферного вікна українець залишатиметься в складі «Ґенту».

До Бельгії Яремчук перебрався 2017 року з київського «Динамо». Тоді сума його трансферу сягнула 2 мільйонів євро.

Поточного сезону нападник у 30-ти поєдинках забив 17 м’ячів та віддав 2 передачі.

Гострі коментарі Яремчука неодноразово викликали бурхливу істерику в російських ЗМІ та футбольних колах.