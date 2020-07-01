Непереможний 21-річний боксер помер від раку
Хав'єр Ґонсалес виграв усі 15 проведених боїв
Фото - Boxingscene
Хав'єр Ґонсалес мав великий боксерський потенціал
Непереможний мексиканський боксер Хав'єр Ґонсалес помер у 21-річному віці. Про це повідомляє Boxingscene.
За інформацією видання, причиною смерті спортсмена стало онкологічне захворювання. Торік у Ґонсалеса виявили інвазивний рак в лімфатичних вузлах шиї і паху.
Боксер виступав в суперлегкій вазі. На професійному рингу він провів п'ятнадцять поєдинків і здобув перемогу в кожному з них.
На аматорському рівні Ґонсалес бився 180 разів і тричі став переможцем чемпіонату Мексики.
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