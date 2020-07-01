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    Новини

    Непереможний 21-річний боксер помер від раку

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    Хав'єр Ґонсалес виграв усі 15 проведених боїв - Непереможний 21-річний боксер помер від раку
    Хав'єр Ґонсалес виграв усі 15 проведених боїв
    Фото - Boxingscene

    Хав'єр Ґонсалес мав великий боксерський потенціал

    Непереможний мексиканський боксер Хав'єр Ґонсалес помер у 21-річному віці. Про це повідомляє Boxingscene.

    За інформацією видання, причиною смерті спортсмена стало онкологічне захворювання. Торік у Ґонсалеса виявили інвазивний рак в лімфатичних вузлах шиї і паху.

    Боксер виступав в суперлегкій вазі. На професійному рингу він провів п'ятнадцять поєдинків і здобув перемогу в кожному з них.

    На аматорському рівні Ґонсалес бився 180 разів і тричі став переможцем чемпіонату Мексики.

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    бокс смерть рак
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