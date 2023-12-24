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Українець Дмитро Скапінцев дебютував у складі «Нью-Йорк Нікс» у НБА

Діана Гасюк
glavcom.ua
Українець Дмитро Скапінцев дебютував у складі «Нью-Йорк Нікс» у НБА
Дмитро Скапінцев дебютував у НБА
фото з відкритих джерел

Дебют Скапінцева відбувся в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Мілвокі Бакс»

Український центровий Дмитро Скапінцев дебютував у складі «Нью-Йорк Нікс» у Національній баскетбольній асоціації. Про це повідомляє «СуспільнеСпорт».

Вдень «Нікс» оголосили про підписання двостороннього контракту з українцем, який у складі «Вестчестер Нікс» став переможцем внутрішньосезонного турніру G-ліги, а ввечері він зіграв перший матч у НБА проти «Мілуокі Бакс».

Дебют Скапінцева відбувся в матчі регулярного чемпіонату НБА проти «Мілвокі Бакс». Центровий вийшов на останню хвилину ігрового часу.

Тренерський штаб «Нікс» вирішив замінити Скапінцева за 1:03 до кінця гри. На той час «Мілвокі» вів у рахунку 127:110 і практично гарантував перемогу в матчі.

За 8.1 секунди Дмитро виконав свій перший кидок у НБА. З «фарби» під кошиком «Мілвокі» українець претендував на два очки – м'яч відскочив від кільця в руки гравців «Бакс».

Скапінцев не відзначився іншими результативними діями. Вдруге вийти на майданчик українець зможе в понеділок, 25 грудня, коли «Нікс» вдруге поспіль прийматимуть «Мілвокі».

Дмитро Скапінцев став дев'ятим українцем, який зіграв у НБА. Раніше в лізі виступали Олександр Волков, Віталій Потапенко, Станіслав Медведенко, Кирило Фесенко, Олексій Печеров, В'ячеслав Кравцов, а зараз виступають Олексій Лень і Святослав Михайлюк.

Наразі Україна представлена в чемпіонаті Асоціації трьома баскетболістами збірної: також за «Бостон» виступає захисник Святослав Михайлюк, за «Сакраменто» – центровий Олексій Лень.

Раніше повідомлялося, що збірна України з баскетболу розгромною поразкою розпочала виступи у відборі жіночого чемпіонату Європи-2025. На виїзді «синьо-жовті» поступилися збірній Сербії з рахунком 40:82.

Теги: спорт баскетбол

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