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Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася виступати на Олімпіаді-2024

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася виступати на Олімпіаді-2024
Росія не зможе виступити на чемпіонаті Європи через те, що Європейська гімнастична спілка не допустила її до змагань під своєю егідою
фото з відкритих джерел

Відбір на Олімпіаду пройде через континентальні змагання у 2024 році

Головна тренерка збірної Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер повідомила, що вони відмовляються виступати на Олімпіаді-2024 у Парижі в нейтральному статусі. Про це вона заявила в інтерв'ю російському виданню ТАСС.

«Ми в Європі донедавна могли претендувати лише на одне місце на Олімпіаді. Але навіщо воно потрібне? Без прапора, без гімну, без спілкування, без уболівальників, у спеціальній формі, під спеціальну музику, яку відбирали б для художньої гімнастики. Це буде сором, якщо ми туди поїдемо. Я вважаю, що це буде дуже принизливо для Росії. Але російська художня гімнастика туди точно не поїде, і ми більше ніколи не виступатимемо без прапора та гімну Росії», – сказала Вінер.

Відбір на Олімпіаду пройде через континентальні змагання у 2024 році.

Зокрема, Росія не зможе виступити на чемпіонаті Європи через те, що Європейська гімнастична спілка не допустила її до змагань під своєю егідою.

Як повідомлялося, гімнастки із Росії та Білорусі братимуть участь у змаганнях під егідою Міжнародної федерації (FIG) в нейтральному статусі.

До слова, головну тренерку російської команди з художньої гімнастики Ірину Вінер відсторонено від роботи на міжнародних змаганнях на два роки.

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Теги: російські спортсмени художня гімнастика спорт Олімпіада Ірина Вінер-Усманова

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