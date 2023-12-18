Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася виступати на Олімпіаді-2024

Росія не зможе виступити на чемпіонаті Європи через те, що Європейська гімнастична спілка не допустила її до змагань під своєю егідою

Відбір на Олімпіаду пройде через континентальні змагання у 2024 році

Головна тренерка збірної Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер повідомила, що вони відмовляються виступати на Олімпіаді-2024 у Парижі в нейтральному статусі. Про це вона заявила в інтерв'ю російському виданню ТАСС.

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«Ми в Європі донедавна могли претендувати лише на одне місце на Олімпіаді. Але навіщо воно потрібне? Без прапора, без гімну, без спілкування, без уболівальників, у спеціальній формі, під спеціальну музику, яку відбирали б для художньої гімнастики. Це буде сором, якщо ми туди поїдемо. Я вважаю, що це буде дуже принизливо для Росії. Але російська художня гімнастика туди точно не поїде, і ми більше ніколи не виступатимемо без прапора та гімну Росії», – сказала Вінер.

Відбір на Олімпіаду пройде через континентальні змагання у 2024 році.

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Зокрема, Росія не зможе виступити на чемпіонаті Європи через те, що Європейська гімнастична спілка не допустила її до змагань під своєю егідою.

Як повідомлялося, гімнастки із Росії та Білорусі братимуть участь у змаганнях під егідою Міжнародної федерації (FIG) в нейтральному статусі.

До слова, головну тренерку російської команди з художньої гімнастики Ірину Вінер відсторонено від роботи на міжнародних змаганнях на два роки.