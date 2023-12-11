Романчук здобув для України другу медаль чемпіонату Європи-2023 з плавання

Романчук виграв для України другу медаль чемпіонату Європи-2023 з плавання на короткій воді

Романчук фінішував третім, показавши результат 7:31.20 хвилини

Український плавець Михайло Романчук здобув другу медаль на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді, що відбувався у румунському Отопені. Він завоював бронзу на дистанції 800 метрів вільним стилем, виступаючи як призер Олімпіади у Токіо. Про це повідомляє «СуспільнеСпорт».

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У четвер, 7 грудня, Романчук приніс Україні першу медаль Євро-2023, фінішувавши третім на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Ця нагорода стала для українця другою на чемпіонатах Європи («золото» на цій же дистанції у 2017-му).

У Отопені Михайло Романчук вперше виступив на 800 метрах вільним стилем на рівні Євро на короткій воді. У кваліфікації до фіналу українець показав другий результат, поступившись лише ірландцю Денієлю Віффену, який здобув «золото» на дистанції 1500 м.

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Романчук фінішував третім, показавши результат 7:31.20 хвилини. «Срібло» виборов француз Девід Обрі з часом 7:30.32, а переможцем став ірландець Деніел Віффен з новим світовим рекордом – 7:20.46.

Михайло Романчук – український плавець, чемпіон Європи (2018), срібний та бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 року, срібний призер чемпіонату світу (2017), медаліст юнацьких олімпійських ігор та чемпіонатів світу і Європи з плавання. Світовий рекордсмен. Встановив рекорд Європи на дистанції 800 м вільним стилем (2020). Встановив олімпійський рекорд і вийшов у фінал плавання на 800 метрів вільним стилем. 1 серпня 2021 року здобув срібну медаль на дистанції 1500 м вільним стилем на Олімпіаді-2020 у Токіо. Він показав час 14.40,66.