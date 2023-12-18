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Чотиразовий чемпіон світу з кікбоксингу та депутат, який боронив Україну. Згадаймо Віталія Мерінова

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чотиразовий чемпіон світу з кікбоксингу та депутат, який боронив Україну. Згадаймо Віталія Мерінова
фото: Віталій Мерінов / facebook

Під час одного з боїв чоловік отримав вогнепальне осколкове поранення в ногу, проте після одужання знову повернувся на фронт

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Мерінова.

До 24 лютого 2022 року Віталій Мерінов був членом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради й депутатом Івано-Франківської міської ради минулого скликання. Мерінова добре знали в спортивній спільноті, адже він чотири рази тріумфував на світовій першості з кікбоксингу. Окрім того, він – чемпіон України універсального бою та майстер спорту з боксу. Також Віталій раніше служив у Нацгвардії та брав участь в АТО у 2014 році.

Віталій не чекав на слушну нагоду і пішов воювати з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За час служби він встиг отримати поранення ноги. Вилікувався і повернувся, як і належить справжньому бійцю. 

Відкласти спортивну й політичну кар’єру та піти на фронт чоловік вирішив з першого ж дня повномасштабного вторгнення Росії
Відкласти спортивну й політичну кар’єру та піти на фронт чоловік вирішив з першого ж дня повномасштабного вторгнення Росії
фото: Віталій Мерінов / facebook

«Чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу Віталій Мерінов пішов на війну у перший день повномасштабного вторгнення. Під час одного з боїв Віталій отримав вогнепальне осколкове поранення в ногу. Одужав і знову повернувся на фронт та боронив Україну до останнього подиху. У нього залишилась дружина та дворічна донька», – прокоментував смерть військового міський голова Івано–Франківська Руслан Марцінків.

Віталій завжди розумів, за що він воює, тому й робив це максимально якісно. Бойові побратими високо цінували його підтримку на полі бою.  

Чотиразовий чемпіон світу з кікбоксингу та депутат, який боронив Україну. Згадаймо Віталія Мерінова фото 1
фото: Віталій Мерінов / facebook

Бокс – це благородна справа, а на війні ми маємо справу з варварами, мародерами і з тими, хто не гребує ніким.

Віталій Мерінов

Чотиразовий чемпіон світу з кікбоксингу та депутат, який боронив Україну. Згадаймо Віталія Мерінова фото 2
фото: Віталій Мерінов / facebook

Чоловік мав свою спортивну школу та тренував дітей. Мерінов пишався тим, що його вихованці теж пішли захищати Україну на фронті. «Тут ми виховуємо справжніх патріотів України», – казав Віталій. 

Питання йти чи не йти на фронт для нього не стояло. «Якщо ти не підеш захищати свою землю, то ворог може прийти у твоє місто й образити твоїх дітей, жінку, матір. У кожного є страх за своє життя, але думки не йти туди знову немає. Звісно, кожної секунди тебе можуть вбити, але є інші цінності, за які варто боротися», – був переконаний Віталій. Вибір чоловіка підтримала мати, в якої обидва сини стали на захист України.   

Чотиразовий чемпіон світу з кікбоксингу та депутат, який боронив Україну. Згадаймо Віталія Мерінова фото 3
фото: Віталій Мерінов / facebook

Дружина загиблого військовослужбовця Віта Мерінова зауважила, що чоловік завжди обіцяв їй повернутися: «Він – моє перше і єдине кохання. Ми жили в сусідніх під’їздах, так і познайомилися, закохалися. Він обіцяв, що повернеться. Кожного разу перед виїздом на позицію казав: «Я пам’ятаю, заради кого маю бути обережним. Я мушу повернутися до своїх дівчат, я мушу їх обійняти».

Віталій Мерінов з сімʼєю
Віталій Мерінов з сімʼєю
фото: Віталій Мерінов / facebook

У березні 2022 року Віталій Мерінов воював у Мар'їнці на Донеччині. Під час одного з боїв воїн отримав вогнепальне уламкове поранення в ногу. Одужав і знову повернувся на фронт. У 2023 році боєць воював на Луганщині. Там він і прийняв свій останній бій. Уночі 31 березня цього року 32-річний Віталій Мерінов помер у госпіталі від отриманих на фронті травм.

Чотиразовий чемпіон світу з кікбоксингу та депутат, який боронив Україну. Згадаймо Віталія Мерінова фото 4
фото: Віталій Мерінов / facebook
Чотиразовий чемпіон світу з кікбоксингу та депутат, який боронив Україну. Згадаймо Віталія Мерінова фото 5
фото: Віталій Мерінов / facebook

«Місто втратило дуже хорошу людину. Багато людей втратили хорошого друга, батьки втратили сина. Я втратив ту людину, з якою завжди міг поспілкуватися. Оскільки він був більш досвідченим у громадських та політичних ініціативах, я з ним завжди це міг обговорити», – зауважив товариш Олександр Богачов.

Колега загиблого бійця Михайло Селіванов знав Віталія понад 20 років. З дитинства разом займалися спортом. «Він був дуже мудрою, розумною людиною. Ніколи не відвертався ні від кого. Якщо комусь було щось потрібно, завжди приходив на допомогу», – розповів Михайло Селіванов.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: спорт кікбоксинг війна пам'ять смерть

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