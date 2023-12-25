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На Київщині відбувся Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби

Іван Гавриляк
glavcom.ua
На Київщині відбувся Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби
«Завдяки таким змаганням готується резерв для збірної області та України»
скріншот з відео

«Наше завдання не тільки навчити дітей професійно боротись, але й дати їм можливість повірити у власні сили»

За словами організаторів, турнір присвячено памʼяті Заслуженого тренера України Василя Берчука та 50-річчю відкриття школи боротьби у селі Новосілки Чабанівської територіальної громади.

Як розповіла в.о. голови Чабанівської селищної ради Олена Соболєва:

«На наступний рік селищною радою затвердженно програму для підтримки спортивних культурних і освітніх заходів в нашій громаді. В тому числі і цей турнір з греко-римської боротьби, який розвиває спортивний потенціал дітей та юнаків. Наймолодшим учасникам турніру Андрушенко Мирону 4 роки і Мироненко Михайлу 6 років, загалом в змаганнях приймали участь 75 юнаків. Тобто з самого раннього віку діти отримують можливість навчатись у професійних тренерів і здобувати свої перші перемоги. Я вважаю, що всі проєкти, спрямовані на підтримку дітей та юнацтва, мають бути реалізовані навіть у найскладніші часи. Також хотілось би відмітити що в 2023 році команда Київської області зайняла перше місце на Чемпіонаті України у Полтаві та перше місце на кубку України у Львові.

Завдяки таким змаганням готується резерв для збірної області та України.

Дякуємо Федерації боротьби та асоціації боротьби Київської області».

За словами головного судді змагань, Заслуженого Майстра Спорту України

Михайла Лозового: «Наше завдання не тільки навчити дітей професійно боротись, але й дати їм можливість повірити у власні сили. Коли дитина на власні очі бачить, що представник її громади досяг успіху в спортивній карʼєрі на рівні Олімпійських Ігор – це заряджає і надихає. Сьогодні на нашому турнірі присутній бронзовий призер Олімпійських Ігор, Чемпіон Європи та володар Кубку Світу Андрій Калашніков, який був учнем Василя Берчука і сьогодні підтримує нове покоління юних спортсменів.

Теги: спорт вільна боротьба

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