Чи пустять глядачів на стадіони в Україні? Нардеп-олімпійський чемпіон дав прогноз

«Жодне життя не варте того, щоб подивитися футбол на стадіоні, а не по телевізору у безпечному місці»

Повернення фанатів спорту на стадіони можливе лише за умови максимальної безпеки на стадіонах. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» висловив український олімпійський чемпіон попередньої літньої Олімпіади в Токіо та нардеп від «Слуги народу» Жан Беленюк.

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«Кабмін зараз моніторить ситуацію щодо цього, і я бачу в цьому перші кроки для того, щоб повертати глядачів. Але ж ми розуміємо, що головне – аби це рішення не мало катастрофічних наслідків. Тому треба продумувати абсолютно все, починаючи з максимальної безпеки на стадіонах. Бо жодне життя не варте того, щоб подивитися футбол на стадіоні, а не по телевізору у безпечному місці», – наголосив спортсмен.

На його думку, як тільки зможуть знайти такий алгоритм, який мінімізує небезпеку скупчення людей у такому публічному місці, як стадіон, – це рішення буде впроваджене.

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«Чесно кажучи, сам я не часто буваю на стадіонах, бо якщо мене цікавить якийсь матч, я можу його подивитися в комфортних умовах дома перед телевізором. Та знаю, що для багатьох людей атмосферу стадіону нічим не замінити і я їх в цьому можу зрозуміти. Але головне для держави – захистити їх від можливих негативних наслідків, і відповідальність буде на людях, які прийматимуть таке рішення», – підсумував Беленюк.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року уламки російської ракети упали на стадіон «Темп», що у Святошинському районі Києва.

До слова, триває 663-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.