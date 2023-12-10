Російський спорт по вуха замазаний кров'ю та ганьбою
Російський спорт повинен змиритися з тим, що його Путін кинув у ту прірву, з якої немає повернення
Ідеальний варіант олімпійської форми для спортсменів Росії та Білорусі запропонував журнал Reflex.
Спорт, безперечно, найважливіша частина політики. Це її «вітрина», як і будь-які інші «культури».
І російський спорт так само, як окопні орки – по вуха замазаний кров'ю та ганьбою. Як, зрештою, і сама Росія.
Це не відмивається. Писк про «непричетність» і «позаполітикою» вже не працює.
Спорт повинен змиритися з тим, що його теж Путін кинув у ту прірву, з якої немає повернення.
Російським та білоруським спортсменам дозволили брати участь в олімпіаді під нейтральними прапорами.
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