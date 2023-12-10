Російський спорт по вуха замазаний кров'ю та ганьбою

Писк про «спорт поза політикою» вже не працює

Російський спорт повинен змиритися з тим, що його Путін кинув у ту прірву, з якої немає повернення

Ідеальний варіант олімпійської форми для спортсменів Росії та Білорусі запропонував журнал Reflex.

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Спорт, безперечно, найважливіша частина політики. Це її «вітрина», як і будь-які інші «культури».

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І російський спорт так само, як окопні орки – по вуха замазаний кров'ю та ганьбою. Як, зрештою, і сама Росія.

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Це не відмивається. Писк про «непричетність» і «позаполітикою» вже не працює.

Спорт повинен змиритися з тим, що його теж Путін кинув у ту прірву, з якої немає повернення.

Російським та білоруським спортсменам дозволили брати участь в олімпіаді під нейтральними прапорами.