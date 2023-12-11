Сенсація у Ла-Лізі. Довбик і Циганков поставили «Барсу» на коліна

Українці вивели «Жирону» на чисте перше місце в іспанській першості

Українські футболісти каталонської «Жирони» Віктор Циганков і Артем Довбик зіграли важливу роль у перемозі своєї команди над «Барселоною» і встановити декілька рекордів.

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Зокрема, «Барса» вперше в історії програла жирондинцям та ще й на своєму полі. Вперше в історії «Жирона» забила «Барсі» чотири голи.

Рахунок у зустрічі на 12 хвилині відкрив Артем Довбик, який скористався передачею Віктора Циганкова. Господарі зуміли відігратися за сім хвилин. Відзначився Роберт Левандовський. Далі матч нагадував гойдалки. Хоча у першому таймі більше м’ячем володіла «Барса», але під завісу першої половини гри відзначився Мігель Гутьєррес, 1:2.

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Ще цікавішою виявилася друга половина гри. Валері Фернандес на 81 хвилині подвоїв перевагу гостей 1:3. Ількай Гюндоган забив за «Барселону» один м’яч у відповідь на 91 хвилині, 2:3. Справжньою драмою для гранда стала 93 хвилина. Роберта Левандовський мав 100% момент для взяття воріт. Але, перебуваючи біля воротарського майданчика суперників замість того, щоби пробити по воротах головою, поляк зробив це плечем і втратив шанс для своєї команди хоча би не програти.

Довбик провів на полі 73 хвилини, а Циганкова було замінено через п'ять хвилин. Сам поєдинок завершився сенсаційною перемогою «Жирони» на виїзді з рахунком 4:2.

«Жирона» одноосібно очолює турнірну таблицю й випереджає найближчих конкурентів, «Реал», на два очки.