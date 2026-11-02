Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button

Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 2 листопада

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 2 листопада
2 листопада представники України будуть змагатися у трьох видах спорту
фото: НОК України

Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року

Сьогодні, 2 листопада, у другий змагальний день IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Дакарі, представники національної збірної команди України будуть змагатися у трьох видах спорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Прибережне веслування (пляжний спринт)

  • 12:25. 1/8 фіналу, юнаки: Микола Томчай
  • 13:05. 1/8 фіналу, дівчата: Вікторія Радченко
  • 14:08. 1/4 фіналу, командні змагання (мікст): Микола Томчай та Вікторія Радченко

Бадмінтон

  • 14:00. Дівчата, груповий раунд, Варвара Попережай

Ушу (таолу)

  • 17:12. Кваліфікаційний раунд, тайцзішан, Нікіта Кучерук

Змагання транслюватимуться на «Суспільне Спорт».

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбудеться на африканському континенті.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.

Теги: бадмінтон Юнацькі Олімпійські ігри спорт ушу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Автором першого медального успіху України став дзюдоїст Хазар Гейдаров
Хазар Гейдаров здобув для України перше золото Юнацької Олімпіади 2026
Вчора, 18:54
У вирішальній сутичці за золото Хазар Гейдаров позмагається з канадським дзюдоїстом Анесом Маті
Україна здобула першу нагороду Юнацької Олімпіади 2026
Вчора, 14:10
Честь нести державний прапор України цьогоріч випало дзюдоїсту Хазару Гейдарову і веслувальниці Вікторії Радченко
Визначилися прапороносці України на відкритті Юнацьких Олімпійських ігор
31 жовтня, 16:40
Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року пройдуть у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року
«Суспільне» відмовилося транслювати відкриття юнацької Олімпіади: деталі рішення
30 жовтня, 12:13
Україну на Юнацьких Олімпійських іграх представлятимуть Марія Гулямова, Марія Марків, Даліла Мурзова та Домініка Мурзова
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 визначилася зі складом на Юнацькі Олімпійські ігри
29 жовтня, 14:30
Виліт літака з росіянами до Стамбула було перенесено, через також було змінено логістику подальшого їхнього вильоту в Дакар
Виліт російських спортсменів на юнацьку Олімпіаду був затриманий через атаку дронів
29 жовтня, 10:49

Ще більше про спорт

Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 2 листопада
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 2 листопада
Олімпіада-2032: крокодил був помічений у річці, де пройдуть змагання з веслування
Олімпіада-2032: крокодил був помічений у річці, де пройдуть змагання з веслування
Хазар Гейдаров здобув для України перше золото Юнацької Олімпіади 2026
Хазар Гейдаров здобув для України перше золото Юнацької Олімпіади 2026
Україна здобула першу нагороду Юнацької Олімпіади 2026
Україна здобула першу нагороду Юнацької Олімпіади 2026
Стало відомо, чи отримає статус нейтрального лижника путініст Большунов
Стало відомо, чи отримає статус нейтрального лижника путініст Большунов
Визначилися прапороносці України на відкритті Юнацьких Олімпійських ігор
Визначилися прапороносці України на відкритті Юнацьких Олімпійських ігор

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
156K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
109K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
77K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua