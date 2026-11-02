Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 2 листопада

Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року

Сьогодні, 2 листопада, у другий змагальний день IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Дакарі, представники національної збірної команди України будуть змагатися у трьох видах спорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Прибережне веслування (пляжний спринт)

12:25. 1/8 фіналу, юнаки: Микола Томчай

13:05. 1/8 фіналу, дівчата: Вікторія Радченко

14:08. 1/4 фіналу, командні змагання (мікст): Микола Томчай та Вікторія Радченко

Бадмінтон

14:00. Дівчата, груповий раунд, Варвара Попережай

Ушу (таолу)

17:12. Кваліфікаційний раунд, тайцзішан, Нікіта Кучерук

Змагання транслюватимуться на «Суспільне Спорт».

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбудеться на африканському континенті.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.