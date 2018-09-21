Нурмагомедов і МакГрегор пообіцяли розмазати один одного по октагону (відео)



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Росіянин та ірландець провели першу прес-конференцію

Бійці змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов і Конор МакГрегор у ніч на 21 вересня провели у Нью-Йорку прес-конференцію, що передує чемпіонському поєдинку.

Суперники обмінялися погрозами, образливими словами та брутальними поглядами.

Росіянин та ірландець пообіцяли розмазати один одного по октагону й обмінялися звинуваченнями у корисливих мотивах.

«Усе просто: ти б'єшся заради грошей, а я б'юся заради спадщини, щоб після мене щось залишилося», - заявив Нурмагомедов.

«У тебе не буде спадщини, я тебе знищу, - відреагував на це МакГрегор. - Ти сам кажеш про гроші, а я не говорю про це. Так що ти взагалі знаєш про гроші? У тебе і грошей-то немає, за тебе платить твій народ! Гроші – це і є твоя фальшива спадщина?»

Прес-конференція закінчилася «дуеллю поглядів», під час якої президент UFC Дана Вайт не дозволив МакГрегору штовхнути Нурмагомедова.

Нагадаємо, бій між МакГрегором і Нурмагомедова відбудеться 6 жовтня у Лас-Вегасі.

Нурмагомедов став першим росіянином, який завоював титул чемпіона UFC. За свою кар'єру він здобув 26 перемог в ММА (16 достроково), не зазнавши жодної поразки.

Дворазовий чемпіон МакГрегор провів 24 поєдинки, здобувши 21 перемогу (18 достроково) і зазнавши трьох поразок.

Джерело: Newsru.com