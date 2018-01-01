Одіозний Губернієв знову дозволив собі образити українського коментатора Столярчука

Цього разу російський коментар обізвав Андрія «скотиною»

Російський коментатор Дмитро Губернієв знову обізвав українського коментатора Андрія Столярчука. За словами росіянина, якщо Столярчук «спекулює на чужому горі», то він знову готовий, що Андрій – «скотина». «На певні висловлювання я просто повинен реагувати. У вас є дивна людина, який коментує біатлон. Причому



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Дмитро Губернієв і Віта Семеренко

Цього разу російський коментар обізвав Андрія «скотиною»

Російський коментатор Дмитро Губернієв знову обізвав українського коментатора Андрія Столярчука.

За словами росіянина, якщо Столярчук «спекулює на чужому горі», то він знову готовий, що Андрій – «скотина».

«На певні висловлювання я просто повинен реагувати. У вас є дивна людина, який коментує біатлон. Причому інформації про збірну України я знаю, напевно, більше, ніж він. У мене цілий зошит є, я збираю у міжсезоння матеріали про всі ключові команди. Він же навіть не дзвонить нікому, не дізнається новини. Мені так кажуть, у всякому разі», - цитує Губернієва «Обозреватель».

«Ну, а коли людина спекулює на чужому горі та каже, що росіяни будуть пити глід, то я і зараз готовий повторити, що він – скотина», - розійшовся російський коментатор.

Окрім того, він пояснив, чому говорить «на Україні», а не «в Україні».

«Я сам з підмосковного міста Сходня. І ми завжди говорили «на Сходні». А хто говорив «у Сходні», ми їх вважали невігласами. Може, тому у мене язик не повертається говорити «в Україні». І не треба ображатися на мене через це», - вирішив зауважити Губернієв.

При цьому він заявив, що з українською збірною з біатлону перебуває у хороших відносинах.

«На одній з передач Джима малювала мій портрет, а я – її. Але вона, на відміну від мене, відмінний художник, а я малюю, як курка лапою. Хотіли ще зварити борщ з сестрами Семеренко, але хтось не рекомендував їм це робити у моїй програмі. Я не відокремлюю українську команду від друзів-сусідів та однаково багато розповідаю про спортсменів. З мамою Джими добре знайомий», - підсумував він.

Нагадаємо, в одному з ефірів Андрій Столярчук сказав, що російські вболівальники біатлону «свій елітний національний алкогольний напій – глід – лише за срібні нагороди».