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    Новачок Англійської Прем’єр-ліги може придбати півзахисника збірної України

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    Маліновський ставав чемпіоном Бельгії&nbsp; - Новачок Англійської Прем’єр-ліги може придбати півзахисника збірної України
    Маліновський ставав чемпіоном Бельгії 
    Світлина - zik

    Півзахисник «Аталанти» став трансферною ціллю «Лідса»

    Представник Англійської Прем’єр-ліги «Лідс Юнайтед» спостерігає за кандидатурою півзахисника бергамської «Аталанти» Руслана Маліновського, який може поповнити команду Марсело Б'єлси.

    Видання стверджує, що «Лідс» намагався оформити трансфер Родріго де Пауля з «Удінезе» на стадіон «Елланд-роуд», але не зміг домовитися про ціну за футболіста.

    27-річний Маліновський виступає з аналогічною роллю атакуючого півзахисника, де Б'єлса хоче збільшити конкуренцію для іспанського 35-річного ветерана Пабло Ернандеса.

    Маліновський вразив своїм першим сезоном у Італії після прибуття з бельгійської команди «Генк. Тому зазначається, що босам «Лідсу» необхідно буде викласти за нього приблизно 20 млн фунтів стерлінгів.

    Зауважимо, минулого сезону українець відіграв 44 поєдинки за «Аталанту» в усіх турнірах і забив дев’ять голів при семи результативних передачах. Раніше Маліновський провів 135 матчів за «Генк» за який забив 30 голів і віддав 32 асисти.

    Примітно, що «Лідс» став одним із головних «ньюзмейкерів» на старті Прем’єр-ліги. Клуб у першому турі дав бій чинному чемпіонові Англії «Ліверпулю», програвши їм з результатом 3:4, а у другому турі з рахунком 4:3 обіграв «Фулхем».

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    Джерело: The Telegraph

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