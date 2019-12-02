Дар’я Білодід підкорила Говерлу



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19-річна Білодід - головна претендентка на олімпійську медаль Токіо 2020

На вершину у понад 2 тисячі метрів 19-річна спортсменка піднялася в компанії колежанок по збірній

Жіноча збірна України з дзюдо, яка цими днями проводить навчально-тренувальний збір на базі "Заросляк" в Івано-Франківській області, підкорила Говерлу. Світлинами з найбільшої вершини України поділилася в своєму Instagram дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар’я Білодід.

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Чемпіонка світу блискуче виглядає навіть після підкорення вершини у 2061 м

У нас вже справжня зима, - написала найтитулолованіша українська дзюдоїстка, - Хоч я і не любитель цієї пори року, але в горах зима якась особлива, казкова і нереально красива. Дуже люблю це місце. Тут я заряджаюсь енергією і милуюся природою, які ж все-таки цікаві і барвисті місця є в нашій країні!

Українські дівчата готові поборотися за рейтингові очки на турнірі в Китаї

Зазначимо, що жіноча збірна України готується на франківщині до заключного старту цього року - турніру "Мастерс", що відбудеться у китайському місті Циндао.

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