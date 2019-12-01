Гаряча «Снігова королева»- круті фото переможниці вчорашнього Кубка світу з біатлону



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"Один постріл може вирішити все", - пише красуня-спортсменка в Instagram

Дворазова призерка Олімпійських Ігор, італійка Доротея Вірер шикарно виглядає навіть під час гонки

Вчора в шведському Естерсунді стартував новий міжнародний біатлонний сезон. У змішаній естафеті перемогу святкували одні з фаворитів змагань, збірна Італії. У складі якої неможливо було не помітити яскраву Доротею Вірер.

Дворазова бронзова призерка Олімпійських Ігор, чемпіонка світу (доречі титул завойовано тут же в Естерсунді), володарка двох срібних і трьох бронзових нагород чемпіонату світу, не лише круто виступає, а й шикарно виглядає на змаганнях та в повсякденному житті. «Главком» вирішив підготувати для любителів біатлону, та шанувальників красивих спортсменок, добірку гарних фото 29-річної італійки.





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