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    Гаряча «Снігова королева»- круті фото переможниці вчорашнього Кубка світу з біатлону

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    "Один постріл може вирішити все", - пише красуня-спортсменка в Instagram - Гаряча «Снігова королева»- круті фото переможниці вчорашнього Кубка світу з біатлону
    "Один постріл може вирішити все", - пише красуня-спортсменка в Instagram

    Дворазова призерка Олімпійських Ігор, італійка Доротея Вірер шикарно виглядає навіть під час гонки

    Вчора в шведському Естерсунді стартував новий міжнародний біатлонний сезон. У змішаній естафеті перемогу святкували одні з фаворитів змагань, збірна Італії. У складі якої неможливо було не помітити яскраву Доротею Вірер.

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    Дворазова бронзова призерка Олімпійських Ігор, чемпіонка світу (доречі титул завойовано тут же в Естерсунді), володарка двох срібних і трьох бронзових нагород чемпіонату світу, не лише круто виступає, а й шикарно виглядає на змаганнях та в повсякденному житті. «Главком» вирішив підготувати для любителів біатлону, та шанувальників красивих спортсменок, добірку гарних фото 29-річної італійки.


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    біатлон Доротея Вірер естафета час
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