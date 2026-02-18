Олімпіада 2026. Результати українців 17 лютого

Одинадцятий день вийшов одним з найменш насичених для команди України

17 лютого 2026 року українські спортсмени виступали на зимових Олімпійських іграх 2026 у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати повідомляє «Главком».

Невдала біатлонна естафета

У чоловічій естафеті з біатлону на Олімпійських іграх 2026 збірна України змагалася у складі Дмитра Підручного, Богдана Борковського, Віталія Мандзина та Тараса Лесюка. Уже на першому етапі Дмитро Підручний продемонстрував досвід і холоднокровність: він упевнено відпрацював на дистанції, використав мінімум додаткових пострілів і передав естафету на шостому місці, зберігаючи контакт із групою лідерів та залишаючи реальні шанси на боротьбу за топ-5.

Однак на другому відтинку Богдан Борковський зіткнувся з труднощами на вогневих рубежах. Кілька промахів на стрільбі лежачи змусили його використати всі запасні патрони, а на дистанції він не зміг втримати темп суперників, адже на першому колі вирішив протриматися за лідерами, витративши забагато сил. У підсумку українська команда опустилася на 14-ту позицію, а відставання від призової трійки стало критичним.

Третій етап видався найуспішнішим: Віталій Мандзин продемонстрував одну з найкращих швидкостей ходу серед учасників свого відрізка та відпрацював стабільніше на стрільбі. Завдяки цьому він зумів підняти синьо-жовтих знову до шостого місця, скоротивши відставання від конкурентів і повернувши інтригу в боротьбі за високі позиції.

Утім, на заключному етапі Тарас Лесюк не впорався з напруженням вирішальних кіл. Два штрафні кола після стрільби стоячи фактично позбавили команду шансів на гідний результат, а втрата часу на дистанції лише погіршили ситуацію. У підсумку українська команда фінішувала шістнадцятою, показавши найгірший результат за 28 років у чоловічій естафеті на Олімпіадах.

Виступ українських двоборців

У лижному двоборстві на Іграх 2026 українські спортсмени Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець брали участь у чоловічому індивідуальному Гундерсені, що включав стрибки з великого трампліна та 10 км лижної гонки. Конкуренція була надзвичайно високою, адже стартували провідні представники Норвегії, Австрії, Німеччини та Фінляндії. Після стрибкової частини Мазурчук завершив її на 34-му місце, а Шумбарець був 30-м. Обом спортсменам довелося стартувати у гонці з суттєвим відставанням від лідера у понад три хвилини.

У лижній частині обидва українці продемонстрували характер і витривалість. Мазурчук зміг відіграти кілька позицій завдяки стабільному темпу на дистанції та фінішував 30-м, тоді як Шумбарець завершив гонку 31-и серед 36 учасників.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 18 лютого українці змагатимуться у шести дисциплінах.