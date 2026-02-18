Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 18 лютого

Ангеліна Брикіна може виконати надскладне потрійне сальто в лижній акробатиці, якого вона ще не робила на жодному змаганні

Вболівальники синьо-жовтих отримають один з найбільш насичених днів на Іграх в Італії

У середу, 18 лютого 2026 року, пройде дванадцятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».

Перший комплект нагород буде розіграний у лижній акробатиці - дисципліні, де Україна має найбільше шансів на медаль в Італії. Через хуртовину формат змагань видозмінився і відбуватиметься в один день. Кваліфікація лишиться незмінною (у дві спроби), а ось фінал буде складатися з двох стрибків, а не трьох.

Окрім цього, завершиться програма Олімпіади одразу в двох видах, які йшли від перших днів: гірськолижному спорті та сноубордингу.

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.