Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 18 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 18 лютого
Ангеліна Брикіна може виконати надскладне потрійне сальто в лижній акробатиці, якого вона ще не робила на жодному змаганні
фото: Reuters

Вболівальники синьо-жовтих отримають один з найбільш насичених днів на Іграх в Італії

У середу, 18 лютого 2026 року, пройде дванадцятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком»

Перший комплект нагород буде розіграний у лижній акробатиці - дисципліні, де Україна має найбільше шансів на медаль в Італії. Через хуртовину формат змагань видозмінився і відбуватиметься в один день. Кваліфікація лишиться незмінною (у дві спроби), а ось фінал буде складатися з двох стрибків, а не трьох. 

Окрім цього, завершиться програма Олімпіади одразу в двох видах, які йшли від перших днів: гірськолижному спорті та сноубордингу. 

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна. 

Читайте також: Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань

Розклад дванадцятого дня Олімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап
18 лютого
10:05 Керлінг Жінки. Китай – Данія
10:05 Керлінг Жінки. США – Велика Британія
10:05 Керлінг Жінки. Швеція – Південна Корея
10:45 Лижні гонки Командний спринт. Жінки. Кваліфікація
11:00 Гірські лижі Слалом. Жінки. Перша спроба
11:00 Фристайл Акробатика. Жінки. Кваліфікація 1
11:15 Лижні гонки Командний спринт. Чоловіки. Кваліфікація
11:45 Фристайл Акробатика. Жінки. Кваліфікація 2
12:20 Сноубординг 🥇 Слоупстайл. Чоловіки. Фінал
12:45 Лижні гонки 🥇 Командний спринт. Жінки. Фінал
13:10 Хокей Чоловіки. Чвертьфінал. Словаччина – Німеччина
13:15 Лижні гонки 🥇 Командний спринт. Чоловіки. Фінал
13:30 Сноубординг 🥇 Слоупстайл. Чоловіки. Фінал
14:00 Фристайл 🥇 Акробатика. Жінки. Фінал
14:30 Гірські лижі 🥇 Слалом. Жінки. Друга спроба
15:05 Керлінг Чоловіки. Італія – Канада
15:05 Керлінг Чоловіки. Китай – Чехія
15:05 Керлінг Чоловіки. Норвегія – Швейцарія
15:05 Керлінг Чоловіки. США – Велика Британія
15:30 Сноубординг 🥇 Слоупстайл. Жінки. Фінал
15:45 Біатлон 🥇 Естафета (4х6 км). Жінки
17:40 Хокей Чоловіки. Чвертьфінал. Канада – Чехія
19:10 Хокей Чоловіки. Чвертьфінал. Фінляндія – Швейцарія
20:05 Керлінг Жінки. Велика Британія – Японія
20:05 Керлінг Жінки. Швейцарія – Данія
20:05 Керлінг Жінки. Канада – Італія
20:05 Керлінг Жінки. Китай – Швеція
21:15 Шорт-трек 500 м. Чоловіки. Чвертьфінали
21:44 Шорт-трек 500 м. Чоловіки. Півфінали
22:00 Шорт-трек 🥇 Естафета. Жінки. Фінал A
22:10 Хокей Чоловіки. Чвертьфінал. США – Швеція
22:29 Шорт-трек 🥇 500 м. Чоловіки. Фінал A

Виступ українців 18 лютого

У 12-й змагальний день головні сподівання українських вболівальників будуть покладені на лижну акробатику, де українки через відкладену кваліфікацію внаслідок складних погодних умов намагатимуться в один день потрапити до дванадцятки найкращих та поборотися у фіналі. Найбільші шанси на це є в Ангеліни Брикіної.

Серед інших медальних дисциплін для України – біатлонна естафета у жінок, а також дебютний виступ на Олімпіадах Анастасії Шепіленко у спеціальному слаломі. Також відбудуться кваліфікації у командних спринтах у лижних перегонах, але там потрапити Україні до фіналу буде дуже важко. Окрім цього, на найкоротшій дистанції у шорт-треку має виступити Олег Гандей, який зумів потрапити до чвертьфіналу. 

Читайте також:

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що Україна показала найгірший результат за 28 років у біалонній естафеті на Олімпіаді. 

