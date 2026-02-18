Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 18 лютого
Вболівальники синьо-жовтих отримають один з найбільш насичених днів на Іграх в Італії
У середу, 18 лютого 2026 року, пройде дванадцятий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».
Перший комплект нагород буде розіграний у лижній акробатиці - дисципліні, де Україна має найбільше шансів на медаль в Італії. Через хуртовину формат змагань видозмінився і відбуватиметься в один день. Кваліфікація лишиться незмінною (у дві спроби), а ось фінал буде складатися з двох стрибків, а не трьох.
Окрім цього, завершиться програма Олімпіади одразу в двох видах, які йшли від перших днів: гірськолижному спорті та сноубордингу.
Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.
Розклад дванадцятого дня Олімпійських ігор 2026
|Час
|Вид спорту
|Подія / Етап
|18 лютого
|10:05
|Керлінг
|Жінки. Китай – Данія
|10:05
|Керлінг
|Жінки. США – Велика Британія
|10:05
|Керлінг
|Жінки. Швеція – Південна Корея
|10:45
|Лижні гонки
|Командний спринт. Жінки. Кваліфікація
|11:00
|Гірські лижі
|Слалом. Жінки. Перша спроба
|11:00
|Фристайл
|Акробатика. Жінки. Кваліфікація 1
|11:15
|Лижні гонки
|Командний спринт. Чоловіки. Кваліфікація
|11:45
|Фристайл
|Акробатика. Жінки. Кваліфікація 2
|12:20
|Сноубординг
|🥇 Слоупстайл. Чоловіки. Фінал
|12:45
|Лижні гонки
|🥇 Командний спринт. Жінки. Фінал
|13:10
|Хокей
|Чоловіки. Чвертьфінал. Словаччина – Німеччина
|13:15
|Лижні гонки
|🥇 Командний спринт. Чоловіки. Фінал
|13:30
|Сноубординг
|🥇 Слоупстайл. Чоловіки. Фінал
|14:00
|Фристайл
|🥇 Акробатика. Жінки. Фінал
|14:30
|Гірські лижі
|🥇 Слалом. Жінки. Друга спроба
|15:05
|Керлінг
|Чоловіки. Італія – Канада
|15:05
|Керлінг
|Чоловіки. Китай – Чехія
|15:05
|Керлінг
|Чоловіки. Норвегія – Швейцарія
|15:05
|Керлінг
|Чоловіки. США – Велика Британія
|15:30
|Сноубординг
|🥇 Слоупстайл. Жінки. Фінал
|15:45
|Біатлон
|🥇 Естафета (4х6 км). Жінки
|17:40
|Хокей
|Чоловіки. Чвертьфінал. Канада – Чехія
|19:10
|Хокей
|Чоловіки. Чвертьфінал. Фінляндія – Швейцарія
|20:05
|Керлінг
|Жінки. Велика Британія – Японія
|20:05
|Керлінг
|Жінки. Швейцарія – Данія
|20:05
|Керлінг
|Жінки. Канада – Італія
|20:05
|Керлінг
|Жінки. Китай – Швеція
|21:15
|Шорт-трек
|500 м. Чоловіки. Чвертьфінали
|21:44
|Шорт-трек
|500 м. Чоловіки. Півфінали
|22:00
|Шорт-трек
|🥇 Естафета. Жінки. Фінал A
|22:10
|Хокей
|Чоловіки. Чвертьфінал. США – Швеція
|22:29
|Шорт-трек
|🥇 500 м. Чоловіки. Фінал A
Виступ українців 18 лютого
У 12-й змагальний день головні сподівання українських вболівальників будуть покладені на лижну акробатику, де українки через відкладену кваліфікацію внаслідок складних погодних умов намагатимуться в один день потрапити до дванадцятки найкращих та поборотися у фіналі. Найбільші шанси на це є в Ангеліни Брикіної.
Серед інших медальних дисциплін для України – біатлонна естафета у жінок, а також дебютний виступ на Олімпіадах Анастасії Шепіленко у спеціальному слаломі. Також відбудуться кваліфікації у командних спринтах у лижних перегонах, але там потрапити Україні до фіналу буде дуже важко. Окрім цього, на найкоротшій дистанції у шорт-треку має виступити Олег Гандей, який зумів потрапити до чвертьфіналу.
Нагадаємо, що Україна показала найгірший результат за 28 років у біалонній естафеті на Олімпіаді.
