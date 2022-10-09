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Олімпіада в Парижі: Україна здобула першу ліцензію

Христина Жиренко
glavcom.ua
Олімпіада в Парижі: Україна здобула першу ліцензію
Ірину тренує Микола Мільчев – олімпійський чемпіон зі стендової стрільби на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї

Ірина Маловічка зайняла 5 місце на Чемпіонаті світу зі стендової стрільби

Представниця України в стендовій стрільбі Ірина Маловічко сьогодні, 9 жовтня, здобула для України першу ліцензію на Олімпійські Ігри 2024 року, які пройдуть в Парижі.

Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, Ірина посіла 5 місце на Чемпіонаті світу, який в ці дні проходить в Хорватії.

Ліцензія Маловічко є неіменною та означає, що Україна вдруге поспіль матиме представницю на Олімпіаді у скіті. На Іграх-2020 у Токіо Україну у цьому виді стрільби представляла саме Маловічко.

У Токіо Ірина фінішувала восьмою на своїх перших Іграх у кар'єрі. До виходу у фінал їй забракло двох точних пострілів.

Варто зазначити, що Ірину тренує Микола Мільчев – олімпійський чемпіон зі стендової стрільби на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї.

Теги: Олімпіада стендова стрільба

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