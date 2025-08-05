Переплутав військового з охоронцем. Як борець Садулаєв у суді доводив, що не підтримує війну

У CAS Садулаєв заявив, що «він не знав, що ця людина є солдатом, і думав, що він просто з охорони»

Підтримка війна обернулася для Садулаєва відстороненням від Олімпіади

Російський борець Абдулрашид Садулаєв, який звертався до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні з вимогою допустити його до Олімпіади-2024, наводив доволі дивні аргументи, які, на його думку, мали б дозволити йому взяти участь у змаганнях у Парижі. Про це йдеться у матеріалі «Олімпіада – стоп! Як МОК карає росіян: резонансна справа Садулаєва у деталях».

Дворазовий олімпійський чемпіон Садулаєв у минулому році звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні, позиваючись до МОК щодо невизнання його «нейтральним атлетом». Нещодавно CAS опублікував рішення щодо розгляду справи Садулаєва.

Одним з доказів підтримки війни борцем, який був наведений під час судового засідання, стала його світлина з російським окупантом Олександром Федорчуком.

«У 2024 році Апелянта сфотографували з російським солдатом у військовій формі (Олександром Федорчуком – прим.), який нібито брав участь у війні в Україні», – зазначалося у документі.

У CAS Садулаєв заявив, що «він не знав, що ця людина є солдатом, і думав, що він просто з охорони». Борець заявив, що він не знав про існування цієї фотографії та не репостив її.

У підсумку, CAS не повірив аргументам Садулаєва та його захисту – борець був змушений пропустити Олімпіаду.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росії за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.