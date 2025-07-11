Сили оборони знищили рідкісну інженерну систему дистанційного мінування росіян

«Земледелие» призначене оперативно створювати мінні поля на відстані від 5 км до 15 км

ССО виявили ворожу систему «Земледелие»

Оператори восьмого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили сучасну російську інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

Під час проведення спеціальної розвідки на одному з операційних напрямків, оператори ССО виявили ворожу систему «Земледелие». Після швидкої підготовки воїни запустили ударні дрони та влучно вразили ціль.

Зазначається, що «Земледелие» призначене оперативно створювати мінні поля на відстані від 5 км до 15 км. Вона вистрілює реактивні снаряди, які забезпечують встановлення мін у заданому районі. Система укладає мінні поля будь-якої складності, у тому числі з готовими проходами для своїх військ.

Раніше Сили оборони знищили черговий російський ЗРК «Бук-М1» вартістю близько $10 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сухопутні війська України.

Також українські воїни знищили російський прапор, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною. Генштаб зауважує, що окупанти інколи вдаються до подібних провокацій у прикордонних районах з пропагандистською метою.