Сили оборони знищили рідкісну інженерну систему дистанційного мінування росіян
ССО виявили ворожу систему «Земледелие»
Оператори восьмого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили сучасну російську інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.
Під час проведення спеціальної розвідки на одному з операційних напрямків, оператори ССО виявили ворожу систему «Земледелие». Після швидкої підготовки воїни запустили ударні дрони та влучно вразили ціль.
Зазначається, що «Земледелие» призначене оперативно створювати мінні поля на відстані від 5 км до 15 км. Вона вистрілює реактивні снаряди, які забезпечують встановлення мін у заданому районі. Система укладає мінні поля будь-якої складності, у тому числі з готовими проходами для своїх військ.
Раніше Сили оборони знищили черговий російський ЗРК «Бук-М1» вартістю близько $10 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сухопутні війська України.
Також українські воїни знищили російський прапор, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною. Генштаб зауважує, що окупанти інколи вдаються до подібних провокацій у прикордонних районах з пропагандистською метою.