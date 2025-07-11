Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Мелітополі ліквідовано п’ятеро окупантів та російську станцію управління військами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Мелітополі ліквідовано п’ятеро окупантів та російську станцію управління військами
Головне управління розвідки провело успішну операцію в Мелітополі
фото: ГУР/Telegram

Детонація відбулась у момент, коли окупанти розвантажували військовий транспорт

На території одного з підприємств тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області, де росіяни облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту, пролунав вибух. Це сталося 10 липня, повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

За даними розвідки, детонація відбулась у момент, коли окупанти розвантажували військовий транспорт – п’ятеро загарбників ліквідовано.

У Мелітополі ліквідовано п’ятеро окупантів та російську станцію управління військами фото 1

«Внаслідок вибуху також знищено апаратну станцію забезпечення супутниковим зв’язком, яку вожді російської армії планували використовувати для управління окупаційними військами», – зазначило Головне управління розвідки.

Як повідомляв «Главком», захисники України ліквідували російського окупанта – титулованого кікбоксера Віталія Чернея. Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що окупанта було ліквідовано 9 травня.

Також російський пропагандист, кореспондент газети «Известия» Олександр Федорчак ліквідований у зоні бойових дій в Україні. Федорчак працював на фронті російсько-української війни із 2022 року, виправдовуючи агресію Кремля.

Читайте також:

Теги: окупанти Мелітополь ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У день Росії втрати окупантів сягнули 1 млн осіб
У день Росії втрати окупантів сягнули 1 млн осіб
12 червня, 07:36
Речниця МЗС Вірменії Ані Бадалян
Вірменія спростувала заяву ГУР про посилення російської присутності в країні
6 липня, 14:15
Українські війська завдають ударів по російських позиціях
Яким є співвідношення сил на Сумщині: дані ISW
13 червня, 07:35
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 52175 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 17 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
17 червня, 07:33
В Україні вперше виявлено «шахед» з камерою та модулем штучного інтелекту
В Україні вперше виявлено «шахед» з камерою та модулем штучного інтелекту
19 червня, 07:35
СБУ знищила ударні гелікоптери Мі-8, Мі-26 та Мі-28
СБУ знищила три гелікоптери на аеродромі у Криму
28 червня, 15:29
Майже всі ворожі цілі атакували Київ
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
4 липня, 06:11
РФ масовано атакувала Київ ракетами та дронами
Якість повітря у деяких районах Києва досягла небезпечного рівня
4 липня, 07:30
Центральний та Приволжський федеральні округи найбільше дають солдат для армії РФ
Скільки росіян кинув Путін, аби захопити Україну? Розвідка назвала цифру за чотири роки війни
Вчора, 08:42

Новини

Що цікавого подивитися у Київській області? Десять ідей для екскурсії вихідного дня
Що цікавого подивитися у Київській області? Десять ідей для екскурсії вихідного дня
У Мелітополі ліквідовано п’ятеро окупантів та російську станцію управління військами
У Мелітополі ліквідовано п’ятеро окупантів та російську станцію управління військами
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 12-13 липня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 12-13 липня
Вбитий у Києві полковник СБУ Воронич брав участь у Курській операції – NYT
Вбитий у Києві полковник СБУ Воронич брав участь у Курській операції – NYT
Чиновники приховували аварійний стан тунелю між станціями «Деміївська» і «Либідська» – генпрокурор
Чиновники приховували аварійний стан тунелю між станціями «Деміївська» і «Либідська» – генпрокурор
Незаконний видобуток піску ледь не спричив екологічну катастрофу на Київщині
Незаконний видобуток піску ледь не спричив екологічну катастрофу на Київщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2025
45K
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
20K
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
7871
Відмова від проходження ВЛК. В яких регіонах найбільше ухилянтів (інфографіка)
4114
За скільки років РФ може захопити Україну з нинішніми темпами: аналіз The Economist

Новини

День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
Вчора, 14:36
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Вчора, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua