У Мелітополі ліквідовано п’ятеро окупантів та російську станцію управління військами

Детонація відбулась у момент, коли окупанти розвантажували військовий транспорт

На території одного з підприємств тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області, де росіяни облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту, пролунав вибух. Це сталося 10 липня, повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

За даними розвідки, детонація відбулась у момент, коли окупанти розвантажували військовий транспорт – п’ятеро загарбників ліквідовано.

«Внаслідок вибуху також знищено апаратну станцію забезпечення супутниковим зв’язком, яку вожді російської армії планували використовувати для управління окупаційними військами», – зазначило Головне управління розвідки.

Як повідомляв «Главком», захисники України ліквідували російського окупанта – титулованого кікбоксера Віталія Чернея. Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що окупанта було ліквідовано 9 травня.

Також російський пропагандист, кореспондент газети «Известия» Олександр Федорчак ліквідований у зоні бойових дій в Україні. Федорчак працював на фронті російсько-української війни із 2022 року, виправдовуючи агресію Кремля.