Росію атакували безпілотники: в аеропортах затримуються рейси, потяги не їдуть

Через атаку дронів у «Внукові» та «Домодєдово» тимчасово обмежили зліт і посадку літаків

У ніч на 20 липня в Москві та Підмосков'ї знову зафіксували атаку безпілотників, внаслідок чого у столичних аеропортах тимчасово призупинили польоти. У різних районах лунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Через атаку дронів у «Внукові» та «Домодєдово» тимчасово обмежили зліт і посадку літаків. Мешканці району Троїцька в Підмосков’ї повідомляли про гучні вибухи.

«У Москві щось у небі», – прокоментував ситуацію керівник Центру протидії дезінформації України Андрій Коваленко.

Також про вибухи у небі заявляли жителі Істри та Зеленограда. За їхніми словами, працювала протиповітряна оборона, вони чули близько 10 вибухів.

На тлі атаки у Ростовській області зупинили десятки потягів. За даними «Федеральної пасажирської компанії», на перегоні Лихая – Замчалово після падіння уламків дронів було пошкоджено контактну мережу, через що 75 поїздів затримуються. Серед них 10 поїздів до анексованого Криму та 11 у зворотному напрямку. Затримки сягають від однієї до 12 годин.

За словами очевидців, у Каменськ-Шахтинському внаслідок атаки була пошкоджена вузлова підстанція. «Прилетіло на підстанцію у нас в Лихій. Дуже гучно було вночі», – розповів читач видання ASTRA.

Вибухи також пролунали у Тулі.

Раніше ми писали, що у ніч на 17 липня в російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи – місцеві мешканці повідомляють про атаку безпілотників. Як пише «Главком» із посиланням на російські ЗМІ, після 22:00 в місті почалася паніка через серію «хлопків», які супроводжувалися димом та вогнем.

Інформація про ймовірну атаку дронів спочатку з’явилася в соцмережах і телеграм-каналах, а згодом її підтвердив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія». Підприємство знаходиться у місті Єлець та виробляє батареї для авіабомб і ракет армії РФ. Зокрема, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

1 липня Сили оборони України завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.