Перша ракетка світу розповіла про жертви, на які їй довелося піти заради чемпіонства

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Сімона Халеп

Перший матч на Ролан Гаррос-2018 Сімона проведе у понеділок, 28 травня

Румунка Сімона Халеп розповіла про ставлення до Ролан Гаррос і шляхи до першої сходинці світового рейтингу.

Кращими результатами 26-річної Халеп на Відкритому чемпіонаті Франції стали два фінали - в 2014 та 2017 років роках.

«Операція по зменшенню грудей в 2009-му стала головною жертвою на шляху до першої сходинки. Я зважилася на неї заради тенісу. Можливо, це стало дуже важливим моментом, щоб сьогодні бути №1. Незважаючи на дві поразки в фіналах Ролан Гаррос, не відчуваю ніякого тиску в Парижі», - сказала румунка в інтерв'ю Sports Illustrated.

Перший матч на Ролан Гаррос-2018 Сімона проведе у понеділок, 28 травня. Її суперницею стане американка Елісон Ріске.